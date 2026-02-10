НОВОСТИОбщество

Рамзан Кадыров впервые прокомментировал участие сына Адама в ДТП

Глава Чечни назвал информацию об аварии вбросом

10 февраля 2026, 10:23, ИА Амител

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров / Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публично опроверг распространившиеся слухи об аварии с участием его сына Адама, пишет ТАСС.

В ходе встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым Кадыров резко раскритиковал поток недостоверной информации.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. Откуда‑то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — заявил он.

Глава республики подчеркнул, что борьба с фейками приобретает особую актуальность для региона. По его словам, недостоверная информация, касающаяся Чечни, неизменно вызывает повышенный интерес медиа:

«Недостоверная информация, касающаяся Чечни, всегда по какой‑то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере».

Заявление главы республики прозвучало на фоне активного распространения в Сети неподтвержденных сообщений. 

Кадыров, таким образом, сделал акцент на необходимости критического отношения к информации и противодействия манипуляциям с использованием современных технологий, в частности ИИ.

Ранее Рамзан Кадыров показал на видео сына Адама на фоне слухов о жестком ДТП с его участием.

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

10:26:01 10-02-2026

Я думаю мы должны принести коллективные извинения членам этой уважаемой семьи

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:17 10-02-2026

А медицинский борт просто так летал туда-сюда. Больше же нечем людям заниматься.

И погибшего участника аварии уже никто не вернёт, но это же конечно фейк, и его никогда не существовало

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:25 10-02-2026

А давайте так: если ДТП было - он уходит в отставку за враньё.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:41 10-02-2026

Гость (10:27:25 10-02-2026) А давайте так: если ДТП было - он уходит в отставку за врань... Скорее ты сядешь за дискредитацию и экстремизм с такими предложениями

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:27:53 10-02-2026

я ничего про это не знаю, но он шел 40 на 2107.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:21 10-02-2026

Что-то долго он придумывал ответ.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:37 10-02-2026

Чо, только счас версию вымучил?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:50 10-02-2026

Медальку,срочно медальку Адаму.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:21 10-02-2026

Остров Эпштейна - наша версия.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:07 10-02-2026

Как все удобно-то стало! Что бы не случилось, называешь это все вбросом от искусственного интеллекта и все, все молодцы, все хорошие.

  16 Нравится
Ответить
