Рамзан Кадыров впервые прокомментировал участие сына Адама в ДТП
Глава Чечни назвал информацию об аварии вбросом
10 февраля 2026, 10:23, ИА Амител
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публично опроверг распространившиеся слухи об аварии с участием его сына Адама, пишет ТАСС.
В ходе встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым Кадыров резко раскритиковал поток недостоверной информации.
«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. Откуда‑то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — заявил он.
Глава республики подчеркнул, что борьба с фейками приобретает особую актуальность для региона. По его словам, недостоверная информация, касающаяся Чечни, неизменно вызывает повышенный интерес медиа:
«Недостоверная информация, касающаяся Чечни, всегда по какой‑то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере».
Заявление главы республики прозвучало на фоне активного распространения в Сети неподтвержденных сообщений.
Кадыров, таким образом, сделал акцент на необходимости критического отношения к информации и противодействия манипуляциям с использованием современных технологий, в частности ИИ.
Ранее Рамзан Кадыров показал на видео сына Адама на фоне слухов о жестком ДТП с его участием.
10:26:01 10-02-2026
Я думаю мы должны принести коллективные извинения членам этой уважаемой семьи
10:27:17 10-02-2026
А медицинский борт просто так летал туда-сюда. Больше же нечем людям заниматься.
И погибшего участника аварии уже никто не вернёт, но это же конечно фейк, и его никогда не существовало
10:27:25 10-02-2026
А давайте так: если ДТП было - он уходит в отставку за враньё.
10:44:41 10-02-2026
Гость (10:27:25 10-02-2026) А давайте так: если ДТП было - он уходит в отставку за врань... Скорее ты сядешь за дискредитацию и экстремизм с такими предложениями
10:27:53 10-02-2026
я ничего про это не знаю, но он шел 40 на 2107.
10:35:21 10-02-2026
Что-то долго он придумывал ответ.
10:36:37 10-02-2026
Чо, только счас версию вымучил?
11:36:50 10-02-2026
Медальку,срочно медальку Адаму.
12:04:21 10-02-2026
Остров Эпштейна - наша версия.
12:13:07 10-02-2026
Как все удобно-то стало! Что бы не случилось, называешь это все вбросом от искусственного интеллекта и все, все молодцы, все хорошие.