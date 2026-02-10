Рамзан Кадыров впервые прокомментировал участие сына Адама в ДТП

Глава Чечни назвал информацию об аварии вбросом

10 февраля 2026, 10:23, ИА Амител

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров / Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публично опроверг распространившиеся слухи об аварии с участием его сына Адама, пишет ТАСС.

В ходе встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым Кадыров резко раскритиковал поток недостоверной информации.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. Откуда‑то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — заявил он.

Глава республики подчеркнул, что борьба с фейками приобретает особую актуальность для региона. По его словам, недостоверная информация, касающаяся Чечни, неизменно вызывает повышенный интерес медиа:

«Недостоверная информация, касающаяся Чечни, всегда по какой‑то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере».

Заявление главы республики прозвучало на фоне активного распространения в Сети неподтвержденных сообщений.

Кадыров, таким образом, сделал акцент на необходимости критического отношения к информации и противодействия манипуляциям с использованием современных технологий, в частности ИИ.

Ранее Рамзан Кадыров показал на видео сына Адама на фоне слухов о жестком ДТП с его участием.