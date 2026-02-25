Раскрой талант. Студия актерского мастерства в Барнауле приглашает на день открытых дверей

В программе — живое общение, мастер-классы и импровизация

25 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Девушки студии "Примус" / Фото: Анастасия Воронова

1 марта 2026 года в 15:00 в студии актерского и ораторского мастерства "Примус" пройдет день открытых дверей. Организаторы приглашают всех желающих отметить начало весны необычно и интересно, в атмосфере творчества и живого общения. Участие бесплатное, по предварительной записи.

Программа и активности

В первый день весны гости смогут познакомиться с основами ораторского искусства, попробовать себя в актерском мастерстве и импровизации.

Также участников ждет "Тайная комната" — подробности о ней организаторы раскроют непосредственно в день события. Кроме того, запланирована беспроигрышная лотерея.

Команда студии "Примус" / Фото: Анастасия Воронова

Знакомство со студией

Преподаватели "Примуса" покажут, как проходят занятия, и объяснят, каким образом игровые практики помогают снять внутренние зажимы, уменьшить напряжение и почувствовать себя увереннее. Гости смогут задать вопросы и лично оценить формат обучения.

Проведите первый день весны ярко, шумно и незабываемо. Берите друзей и приходите знакомиться. И это обязательно станет началом большой и очень теплой истории.

Возрастное ограничение 16+

