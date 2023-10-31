Раздетые дети гонялись за собакой в Барнауле
Очевидцы позвонили в полицию, но оказалось, что повода для паники нет
31 октября 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула заметили на улице Юрина раздетых детей и позвонили в полицию. В МВД рассказали подробности случившегося.
Обеспокоенные горожане подумали, что детей бросили или выгнали из дома, но оказалось, что поводов для беспокойства нет.
Ребята погнались за собакой, которая сбежала во время прогулки. Вслед за ними сразу же направились родители.
Сейчас семьи в полном составе дома. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
19:59:06 31-10-2023
Надо спасать семью! Собаку в Ласку и на утилизацию, родителей лишить родительских прав, детей в детдом, отца на СВО.
07:57:48 01-11-2023
Гость (19:59:06 31-10-2023)детей в детдом, отца на СВО. А мать? мать то куда, неуж то в гарем?
10:15:04 01-11-2023
Мне было 5, сестре 2 с половиной, Март, мы легко одетые, гуляли по селу, пока сослуживцы мамы не сказали ей - Шура, это вроде твои. Так я иногда виделся с мамой. Родители уходили на работу - мы ещё спали, приходили - мы часто уже спали. Это были 40е-50е годы. Отец - шофер, постоянно был в рейсах.
10:54:22 01-11-2023
Бийчанин (10:15:04 01-11-2023) Мне было 5, сестре 2 с половиной, Март, мы легко одетые, гул... И что, вас с сестрой не забрали в детдом, родителей не лишили родительских прав? Вы же могли дразнить Их Величества Собак!!!