Раздетые дети гонялись за собакой в Барнауле

Очевидцы позвонили в полицию, но оказалось, что повода для паники нет

31 октября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула заметили на улице Юрина раздетых детей и позвонили в полицию. В МВД рассказали подробности случившегося.

Обеспокоенные горожане подумали, что детей бросили или выгнали из дома, но оказалось, что поводов для беспокойства нет.

Ребята погнались за собакой, которая сбежала во время прогулки. Вслед за ними сразу же направились родители.

Сейчас семьи в полном составе дома. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.