Размер флага Алтайского края хотят "подогнать" под государственный

Соотношение сторон намерены изменить, чтобы достичь визуального единообразия

25 сентября 2025, 07:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба АКЗС / akzs.ru

Размер флага Алтайского края хотят сделать пропорциональным российскому. Соответствующий законопроект рассмотрят на сессии АКЗС 25 сентября.

Согласно пояснительной записке, пропорции сторон регионального флага необходимо изменить. Вместо нынешнего соотношения длины и ширины, равного 1:2, намерены установить соотношение 2:3, как у флага РФ.

Отмечается, что это позволит достичь визуальной идентичности при одновременном размещении флагов на административных зданиях и в помещениях госорганов.

«Настоящий проект закона разработан в целях унификации размеров (отношения ширины к длине) государственного флага Российской Федерации и флага Алтайского края, достижения визуальной идентичности при одновременном их размещении на административных зданиях и в помещениях государственных органов Алтайского края при проведении различных торжественных и протокольных мероприятий», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Внедрение новых пропорций не понесет за собой дополнительных расходов из краевого бюджета.