НОВОСТИПолитика

Размер флага Алтайского края хотят "подогнать" под государственный

Соотношение сторон намерены изменить, чтобы достичь визуального единообразия

25 сентября 2025, 07:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба АКЗС / akzs.ru
Фото: пресс-служба АКЗС / akzs.ru

Размер флага Алтайского края хотят сделать пропорциональным российскому. Соответствующий законопроект рассмотрят на сессии АКЗС 25 сентября.

Согласно пояснительной записке, пропорции сторон регионального флага необходимо изменить. Вместо нынешнего соотношения длины и ширины, равного 1:2, намерены установить соотношение 2:3, как у флага РФ.

Отмечается, что это позволит достичь визуальной идентичности при одновременном размещении флагов на административных зданиях и в помещениях госорганов.

«Настоящий проект закона разработан в целях унификации размеров (отношения ширины к длине) государственного флага Российской Федерации и флага Алтайского края, достижения визуальной идентичности при одновременном их размещении на административных зданиях и в помещениях государственных органов Алтайского края при проведении различных торжественных и протокольных мероприятий», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Внедрение новых пропорций не понесет за собой дополнительных расходов из краевого бюджета.

Алтайский край акзс депутаты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:52:27 25-09-2025

Прогресс, это каменный век закончился не от того, что кончились камни, а здесь все наоборот.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:09 25-09-2025

Лучше бы благосостояние алтайкрайцев "подогнали" под внутримкадовцев

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:32 25-09-2025

Самое необходимое и актуальное действо на текущий момент. Так держать! С - Сарказм.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:29 25-09-2025

Погуглил флаг края
Походу его "подогнали" цветами, под флаги или ЦСКА, или РСФСР ???

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:21 25-09-2025

теперь заживем
и кто будет подгонять, тоже заживет

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:28 25-09-2025

Соотношение 1:2 - это 50см Х 100см. Соотношение 2:3 - это 50см Х 75см - флаг РФ приближен к "золотому сечению" (Число «фи» (φ), или золотое сечение, — это 1,618) 50х1,618=80,9. Идеальный прямоугольник - 50см Х 81см

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров