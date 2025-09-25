Размер флага Алтайского края хотят "подогнать" под государственный
Соотношение сторон намерены изменить, чтобы достичь визуального единообразия
25 сентября 2025, 07:33, ИА Амител
Размер флага Алтайского края хотят сделать пропорциональным российскому. Соответствующий законопроект рассмотрят на сессии АКЗС 25 сентября.
Согласно пояснительной записке, пропорции сторон регионального флага необходимо изменить. Вместо нынешнего соотношения длины и ширины, равного 1:2, намерены установить соотношение 2:3, как у флага РФ.
Отмечается, что это позволит достичь визуальной идентичности при одновременном размещении флагов на административных зданиях и в помещениях госорганов.
«Настоящий проект закона разработан в целях унификации размеров (отношения ширины к длине) государственного флага Российской Федерации и флага Алтайского края, достижения визуальной идентичности при одновременном их размещении на административных зданиях и в помещениях государственных органов Алтайского края при проведении различных торжественных и протокольных мероприятий», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Внедрение новых пропорций не понесет за собой дополнительных расходов из краевого бюджета.
07:52:27 25-09-2025
Прогресс, это каменный век закончился не от того, что кончились камни, а здесь все наоборот.
07:55:09 25-09-2025
Лучше бы благосостояние алтайкрайцев "подогнали" под внутримкадовцев
07:55:32 25-09-2025
Самое необходимое и актуальное действо на текущий момент. Так держать! С - Сарказм.
08:02:29 25-09-2025
Погуглил флаг края
Походу его "подогнали" цветами, под флаги или ЦСКА, или РСФСР ???
08:18:21 25-09-2025
теперь заживем
и кто будет подгонять, тоже заживет
10:25:28 25-09-2025
Соотношение 1:2 - это 50см Х 100см. Соотношение 2:3 - это 50см Х 75см - флаг РФ приближен к "золотому сечению" (Число «фи» (φ), или золотое сечение, — это 1,618) 50х1,618=80,9. Идеальный прямоугольник - 50см Х 81см