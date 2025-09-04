Самые крупные избирательные кампании 2025 года состоятся в Иркутской, Новосибирской и Томской областях

04 сентября 2025, 15:18, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В единый день голосования, 14 сентября 2025 года, в России изберут 20 губернаторов, 11 региональных парламентов, а также 25 дум и советов столиц субъектов Федерации. В Сибирском федеральном округе выборы губернатора пройдут в Иркутской области, Законодательное собрание будут избирать в Новосибирской области, а столичных депутатов – в Новосибирске и Томске. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Иркутская область

На второй срок переизбирается действующий губернатор Иркутской области, единоросс Игорь Кобзев. Он возглавляет регион с 2019 года. Основным соперником Кобзева считается коммунист Сергей Левченко, который был губернатором в 2015–2019 годах (покинул кресло главы региона по собственному желанию). Сейчас Левченко депутат Госдумы и первый секретарь Иркутского крайкома КПРФ.

Также в избирательные бюллетени включены депутат Заксобрания Иркутской области Лариса Егорова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и первый замглавы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков (ЛДПР).

Выборы / Фото: amic.ru

Новосибирская область

В Новосибирской области 14 сентября состоятся выборы Законодательного собрания региона. Заксобрание состоит из 76 депутатов. Их избирают по смешанной системе: 38 – по партийным спискам и 38 – по одномандатным округам. В бюллетень включили восемь партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Родина".

Партийный список "Единой России" возглавил губернатор Андрей Травников, "Новых людей" – вице-спикер Госдумы и экс-кандидат в президенты Владислав Даванков, ЛДПР – председатель партии и руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, "Справедливой России" – депутат Госдумы от региона Александр Аксененко.

Сейчас в Законодательном собрании области представлены шесть фракций: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия" и "Партия пенсионеров".

В августе "Справедливая Россия" пыталась снять с выборов "Партию пенсионеров" за использование в агитационных материалах шрифтов, разработанных в США. В иске, который подали "эсеры", сказано, что шрифты могут использоваться только на возмездной основе, а компания-правообладатель ушла с российского рынка в 2022 году. Следовательно, "пенсионеры" не могли приобрести эти шрифты. Нарушение кандидатами интеллектуальных прав служит основанием для отказа в регистрации, поэтому представители партии обратились в суд. Однако Новосибирский областной суд не удовлетворил иск.

Как отмечают источники "Атмосферы", знакомые с подготовкой к выборам Заксобрания Алтайского края в 2026 году, "Партия пенсионеров" также может появиться в региональных бюллетенях.

Выборы / Фото: amic.ru

Новосибирск и Томск

В Совет города Новосибирска входят 50 депутатов, избираемых по одномандатным округам. Сейчас в городском парламенте действуют три фракции: "Единая Россия", КПРФ и "Новые люди". На выборы своих кандидатов выдвинули "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Родина", "Новые люди", "Партия пенсионеров". Кроме того, зарегистрировано много самовыдвиженцев.

Томская дума состоит из 37 депутатов, которых избирают по смешанной системе: 27 "одномандатников" и 10 – по партийным спискам.

Кандидатов по одномандатным округам и партийные списки выдвинули "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди" и "Яблоко".

Остальные регионы

14 сентября в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Омской и Томской областях, республиках Алтай, Тыва и Хакасия пройдут выборы муниципальных депутатов. В Алтайском крае состоится 101 выборная кампания. После реформы местного самоуправления депутатов выберут в восьми муниципальных округах. А в Республике Алтай организуют дополнительные выборы депутата Государственного собрания по округу № 2.