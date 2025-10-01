"Разрушаются дома". Холодная вода топит подвалы жителей поселка Сибирская Долина

Люди просят огласки и помощи, надеясь ускорить устранение аварийной ситуации

01 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Затопленные подвалы

В коттеджном поселке Сибирская Долина жители столкнулись с серьезной проблемой: в погребах домов второй год стоит вода, из-за чего проседает грунт, гибнет урожай и начинают разрушаться строения. Люди связывают ситуацию с заброшенными колодцами и врезками, заполненными водой. По их мнению, из-за возможных течей вода уходит в землю и подтапливает участки, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

Владельцы домов отмечают, что у некоторых уже разрушается отмостка, а сохранить урожай становится невозможно. Обращения в ООО "Водснаб", на балансе которого находятся сети, пока не дали результата. Жители также писали в администрацию поселка Южного и в городскую мэрию с просьбой провести опрессовку системы, выявить течь и устранить ее. Однако решение вопроса затягивается.

По словам местных жителей, проблемные сети и колодцы расположены на границе Сибирской Долины – от поворота со Змеиногорского тракта до магазина "Абрикос".