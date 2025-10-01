"Разрушаются дома". Холодная вода топит подвалы жителей поселка Сибирская Долина
Люди просят огласки и помощи, надеясь ускорить устранение аварийной ситуации
01 октября 2025, 14:30, ИА Амител
В коттеджном поселке Сибирская Долина жители столкнулись с серьезной проблемой: в погребах домов второй год стоит вода, из-за чего проседает грунт, гибнет урожай и начинают разрушаться строения. Люди связывают ситуацию с заброшенными колодцами и врезками, заполненными водой. По их мнению, из-за возможных течей вода уходит в землю и подтапливает участки, пишет Telegram-канал Barnaul 22.
Владельцы домов отмечают, что у некоторых уже разрушается отмостка, а сохранить урожай становится невозможно. Обращения в ООО "Водснаб", на балансе которого находятся сети, пока не дали результата. Жители также писали в администрацию поселка Южного и в городскую мэрию с просьбой провести опрессовку системы, выявить течь и устранить ее. Однако решение вопроса затягивается.
По словам местных жителей, проблемные сети и колодцы расположены на границе Сибирской Долины – от поворота со Змеиногорского тракта до магазина "Абрикос".
14:56:42 01-10-2025
Это приговор. Вода не уйдёт а откачивать её нельзя. Пример Лебяжье и 25-й кооператив на Южном. Вот только откуда она там взялас?
15:01:52 01-10-2025
Скоро заноют которые на речном решили квартирки прикупить.
15:03:35 01-10-2025
Так пусть владельцы подвалов возьмут и откачают воду из подвала. Зачем вообще строить подвал и не гидроизолировать его на этапе строительства?
15:16:17 01-10-2025
Гость (15:03:35 01-10-2025) Так пусть владельцы подвалов возьмут и откачают воду из подв... Нельзя откачивать. Промоина ещё больше будет. Только засыпать.
17:27:22 01-10-2025
Гость (15:16:17 01-10-2025) Нельзя откачивать. Промоина ещё больше будет. Только засыпат...
Здесь из текста вообще не понятно, это грунтовые воды топят или из водопровода из-за изношенности сетей. Если грунтовые, то зачем обращаются в организацию, обслуживающую водопровод? Если из водопровода топит, так сети нужно делать.
15:22:44 01-10-2025
коммунисты не были идиотами, когда не строили там, где строить было нельзя.
рыночникам на все чихать, кроме прибыли ничего не интересует, а там хот потоп
15:48:39 01-10-2025
Гость (15:22:44 01-10-2025) коммунисты не были идиотами, когда не строили там, где строи... Интересно, а почему "нельзя"? Потому что где-то десятилетиями протекает водовод, а починить его религия не позволяет?
17:13:00 01-10-2025
Кхм... (15:48:39 01-10-2025) Интересно, а почему "нельзя"? Потому что где-то десятилетиям... Вы серьезно верите, что это водопровод? Что бы тако случилось, там нужно каждую неделю минимум весь бассейн "Обь" каждую неделю туда сливать. Это грунтовые воды. Они тоже колеблются по уровню и сезонам.
17:25:35 01-10-2025
Гость (17:13:00 01-10-2025) Вы серьезно верите, что это водопровод? Что бы тако случилос... Легко. Десятилетиями протекал водовод в Барнауле в районе "Ямы". Целое озеро образовалось, в совокупности с талыми водами. Когда, наконец-то, починили водовод, озеро стало резко мелеть и местные жители начали жаловаться во все редакции: "Было такое озеро хорошее, даже сосед там утонул, а сейчас - лужа..."
Дешевле потери воды раскидать на жителей, которые за неё платят, чем чинить трубы.
И да, в этом году уровень грунтовых вод очень невысок... И в прошлом был не критическим - снежных зим несколько лет не было.
17:16:49 01-10-2025
на фоне таких новостей как-то слово коттеджи звучит нелепо )))
17:33:13 01-10-2025
Пусть подвалы засыпают. Нет подвала - нет проблем.
21:02:27 01-10-2025
Гость (17:33:13 01-10-2025) Пусть подвалы засыпают. Нет подвала - нет проблем.... Бомжи, живущие в теплотрассах, тогда самые счастливые. У них никаких проблем - ни с жильём, ни с водой...
19:04:33 01-10-2025
Зато в котэджэ!
21:55:50 01-10-2025
Гость (19:04:33 01-10-2025) Зато в котэджэ!... Да, в коттедже. Купленном на свои деньги. И нужно защитить этот дом.