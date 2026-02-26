Алтайский центр "Радуга" возобновляет работу после вспышки инфекции и госпитализации детей

В центре провели противоэпидемиологическую обработку и готовятся к новому заезду

26 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Палата в госпитале в Барнауле / Фото: amic.ru

Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга" в Первомайском районе готовится возобновить работу после вспышки инфекции. Об этом "Банкфаксу" сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Напомним, 12 февраля из учреждения госпитализировали 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции. Всех поместили в инфекционное отделение больницы скорой помощи № 2. По данным Минздрава, двое поступили в состоянии средней тяжести, остальные — в легкой.

«Все дети были выписаны из больницы на прошлой неделе. Директора организации не отстраняли от работы во время разбирательства. На данный момент специалисты провели все необходимые мероприятия», — пишет издание.

В Роспотребнадзоре отметили, что медики подтвердили предполагаемый диагноз, но источник заражения не уточнили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.