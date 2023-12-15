Уходовые процедуры и массаж от "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" – отличный подарок на Новый год

15 декабря 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KZeUQ

Сертификат в подарок / Фото: салон "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Наступает чудесный праздник – Новый год, время, когда так хочется преподнести особенный подарок, символизирующий искренние пожелания. Отличным выбором станет сертификат в студию заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы", где можно расслабиться после насыщенного года и зарядиться энергией. Это прекрасный выбор для всех, кто ценит красоту и здоровье. И тех, кто ищет идею для корпоративных подарков, ведь здесь есть разные варианты сеансов, которыми можно порадовать коллег. Отдохнуть душой и телом на массаже смогут и наши читатели – студия приготовила новогоднюю скидку.

Спа. Релакс. Аромасвечи

После предновогодней суеты так хочется уделить время себе, расслабиться и восстановить силы. Для этого в салоне "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" можно сделать массаж лица и тела разной продолжительности (30, 60 и 90 мин). А также попробовать стоун-массаж и спа-"плюшки": скрабирование, обертывание, аромасауну и маски для лица.

Услуги салона "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" / Фото предоставлены компанией

В студии "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" продумали все до мелочей и создали уютную атмосферу. Гости насладятся высоким качеством сервиса: пушистые тапочки, ароматный чай и аромасвечи, мягкие хлопковые простыни и приятная музыка погрузят в мир истинного релакса.

Сертификат в студию станет и хорошим корпоративным подарком. Для полного расслабления доступны спа-программы для пар, семейные сеансы и многое другое. Варианты под разный бюджет – выбирайте, что подходит именно вашей команде. От 3000 рублей действует удобная доставка.

Сертификат / Фото: студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Профессионализм работников компании уже оценили более четырех тысяч довольных барнаульцев. А скоро их станет еще больше, ведь в следующем году студия откроет второй филиал – на пр. Калинина, 3.

Позаботьтесь еще и о себе

Универсальный подарок к Новому году найден! Теперь родные, коллеги и друзья точно будут в восторге. Но не стоит забывать и о себе. В преддверии праздника студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" дарит читателям скидку 10% на свои услуги по промокоду Amic. Сообщите его администратору и отдыхайте с выгодой. Акция действует до 31.12.2023. Все подробности в соцсетях и на сайте салона.

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Сертификат / Фото: студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Спа-студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Адрес: Барнаул, ​ул. Малахова, 164

Тел.: 8-913-218-99-11

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