Релакс под елкой. Порадуйте друзей и близких сертификатом на расслабляющий спа-сеанс
Уходовые процедуры и массаж от "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" – отличный подарок на Новый год
15 декабря 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KZeUQ
Наступает чудесный праздник – Новый год, время, когда так хочется преподнести особенный подарок, символизирующий искренние пожелания. Отличным выбором станет сертификат в студию заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы", где можно расслабиться после насыщенного года и зарядиться энергией. Это прекрасный выбор для всех, кто ценит красоту и здоровье. И тех, кто ищет идею для корпоративных подарков, ведь здесь есть разные варианты сеансов, которыми можно порадовать коллег. Отдохнуть душой и телом на массаже смогут и наши читатели – студия приготовила новогоднюю скидку.
Спа. Релакс. Аромасвечи
После предновогодней суеты так хочется уделить время себе, расслабиться и восстановить силы. Для этого в салоне "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" можно сделать массаж лица и тела разной продолжительности (30, 60 и 90 мин). А также попробовать стоун-массаж и спа-"плюшки": скрабирование, обертывание, аромасауну и маски для лица.
В студии "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" продумали все до мелочей и создали уютную атмосферу. Гости насладятся высоким качеством сервиса: пушистые тапочки, ароматный чай и аромасвечи, мягкие хлопковые простыни и приятная музыка погрузят в мир истинного релакса.
Сертификат в студию станет и хорошим корпоративным подарком. Для полного расслабления доступны спа-программы для пар, семейные сеансы и многое другое. Варианты под разный бюджет – выбирайте, что подходит именно вашей команде. От 3000 рублей действует удобная доставка.
Профессионализм работников компании уже оценили более четырех тысяч довольных барнаульцев. А скоро их станет еще больше, ведь в следующем году студия откроет второй филиал – на пр. Калинина, 3.
Позаботьтесь еще и о себе
Универсальный подарок к Новому году найден! Теперь родные, коллеги и друзья точно будут в восторге. Но не стоит забывать и о себе. В преддверии праздника студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" дарит читателям скидку 10% на свои услуги по промокоду Amic. Сообщите его администратору и отдыхайте с выгодой. Акция действует до 31.12.2023. Все подробности в соцсетях и на сайте салона.
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Спа-студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"
Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 164
Тел.: 8-913-218-99-11
Телеграм
"ВКонтакте"ИП Немировская Е. В.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
10:59:29 16-12-2023
Шикарное место! Очень рекомендую к посещению!