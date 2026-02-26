Рэпера Гио Пику оштрафовали за песню с оскорблениями силовиков

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей

26 февраля 2026, 08:16, ИА Амител

Фото: страница Гио Пики в соцсети "ВКонтакте"

В Республике Коми рэперу Гио Пике (Георгию Джиоеву) выписали штраф на 10 тысяч рублей за песню с нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес сотрудников силовых структур. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Установлено, что мужчина, сочиняющий песни на криминальную тематику и исполняющий их под именем Гио Пика, в свободном доступе в социальной сети "ВКонтакте" разместил музыкальную композицию с негативной, выраженной бранной лексикой, оценкой группы лиц, объединенных по признаку "сотрудники правоохранительных органов"», — говорится в сообщении.

Суд признал действия музыканта нарушением по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Постановление пока не вступило в законную силу.