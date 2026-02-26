Рэпера Гио Пику оштрафовали за песню с оскорблениями силовиков
Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей
26 февраля 2026, 08:16, ИА Амител
В Республике Коми рэперу Гио Пике (Георгию Джиоеву) выписали штраф на 10 тысяч рублей за песню с нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес сотрудников силовых структур. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Установлено, что мужчина, сочиняющий песни на криминальную тематику и исполняющий их под именем Гио Пика, в свободном доступе в социальной сети "ВКонтакте" разместил музыкальную композицию с негативной, выраженной бранной лексикой, оценкой группы лиц, объединенных по признаку "сотрудники правоохранительных органов"», — говорится в сообщении.
Суд признал действия музыканта нарушением по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Постановление пока не вступило в законную силу.
киририминальный певец с погремушкой "Пика". ну ну)
Радио "Шансон" пора закрывать, там что ни песня - всё про мусор и мусоровозы
Смерть ворам - Слава труду!