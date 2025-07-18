Ретроградный меркурий грядет. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 18 июля
Время для внимательности, терпения и анализа
18 июля 2025, 06:31, ИА Амител
18 июля 2025 года принесет разнообразие в жизни каждого знака зодиака. Ретроградный Меркурий начинает свою фазу, и это может повлиять на многие аспекты, от общения до рабочих процессов. Однако не стоит опасаться, ведь каждый знак может извлечь пользу из этого периода, если правильно подойдет к текущим ситуациям. Сегодня – день, когда стоит прислушиваться к интуиции и избегать поспешных решений.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.
Гороскоп на сегодня для знака Овен
Совет дня: уделите внимание своему внутреннему состоянию, не торопитесь с решениями.
Гороскоп на сегодня для знака Телец
Сегодня для Тельцов наступает день, когда нужно уделить внимание своему здоровью и физическому состоянию. Проблемы на работе могут показаться более острыми, чем они есть на самом деле, и лучше всего будет сосредоточиться на поиске решений, а не на беспокойстве.
Совет дня: не забывайте об отдыхе и зарядке, ваш организм также нуждается в энергии.
Гороскоп на сегодня для знака Близнецы
Близнецам предстоит столкнуться с новыми идеями и подходами. Это время, когда возможны неожиданные встречи и интересные предложения. Будьте открыты для новых возможностей, но осторожно подходите к новым знакомым и деловым предложениям.
Совет дня: обращайте внимание на детали и не торопитесь заключать соглашения.
Гороскоп на сегодня для знака Рак
Гороскоп на сегодня для знака Лев
Гороскоп на сегодня для знака Дева
Гороскоп на сегодня для знака Весы
Гороскоп на сегодня для знака Скорпион
Скорпионы сегодня будут склонны к глубокому анализу своих действий. Период ретроградного Меркурия может повлиять на финансовые вопросы, особенно если они связаны с долгосрочными проектами. Будьте внимательны в вопросах денег и деловых соглашений.
Совет дня: внимательно следите за финансовыми вопросами, не подписывайте договоры без проверки.
Гороскоп на сегодня для знака Стрелец
Гороскоп на сегодня для знака Козерог
Козерогам сегодня предстоит столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. В профессиональной сфере возможно, что придется пересмотреть свои планы или методы работы. Постарайтесь быть гибкими, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.
Совет дня: гибкость и адаптация помогут вам справиться с текущими вызовами.
11:03:52 18-07-2025
по гороскопу у меня сегодня прекрасный день!
и ведь верно предсказано - пятница! и даже завтра на труд не выходим!