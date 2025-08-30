Рев моторов и искры в небе. Лучшие моменты грандиозного авиашоу "Русских витязей"

Посмотреть на пилотажную группу пришло большое количество барнаульцев

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"Русские витязи", одна из лучших авиационных групп России, показали авиашоу над акваторией Оби. В Барнаул пилоты истребителей Су-30СМ прилетели специально для того, чтобы выступить в День города и поздравить столицу Алтайского края с 295-летием. Посмотреть на пилотажную группу пришло много барнаульцев.

Как сообщают корреспонденты amic.ru, людьми была заполнена вся набережная Оби.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Если присмотреться к фото, то можно заметить, что и на реке собралось много катеров и маломерных судов. Не удивимся, если на правой стороне Оби люди нашли отличные места даже на деревьях.