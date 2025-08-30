НОВОСТИОбщество

Рев моторов и искры в небе. Лучшие моменты грандиозного авиашоу "Русских витязей"

Посмотреть на пилотажную группу пришло большое количество барнаульцев

30 августа 2025, 18:20, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"Русские витязи", одна из лучших авиационных групп России, показали авиашоу над акваторией Оби. В Барнаул пилоты истребителей Су-30СМ прилетели специально для того, чтобы выступить в День города и поздравить столицу Алтайского края с 295-летием. Посмотреть на пилотажную группу пришло много барнаульцев.

Как сообщают корреспонденты amic.ru, людьми была заполнена вся набережная Оби. 

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Если присмотреться к фото, то можно заметить, что и на реке собралось много катеров и маломерных судов. Не удивимся, если на правой стороне Оби люди нашли отличные места даже на деревьях.

Истребитель

Истребитель "Русских витязей" разогрел публику перед авиашоу в Барнауле. Фото и видео

Показательные выступления авиагруппы начнутся в 17:00 над акваторией Оби
Комментарии

Avatar Picture
Гость

19:42:34 30-08-2025

любители 5 минут "полюбоваться" теперь пару часов постоят подумают о смысле жизни в пробках

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:53:28 30-08-2025

Гость (19:42:34 30-08-2025) любители 5 минут "полюбоваться" теперь пару часов постоят по... за пару часов можно пешком до сулимы дойти

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:45 30-08-2025

Чтобы пролететь вначале с посадочными фарами, пришлось выпускать шасси. Потом убрали.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:46 31-08-2025

Гость (20:12:45 30-08-2025) Чтобы пролететь вначале с посадочными фарами, пришлось выпус... Почему минусуете, черти? Самолёт так сделан.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:35 31-08-2025

Гость (20:12:45 30-08-2025) Чтобы пролететь вначале с посадочными фарами, пришлось выпус... И?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:07 31-08-2025

Гость (10:09:35 31-08-2025) И?... Для общего развития масс...

  -2 Нравится
Ответить
