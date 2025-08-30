Истребитель "Русских витязей" разогрел публику перед авиашоу в Барнауле. Фото и видео
Показательные выступления авиагруппы начнутся в 17:00 над акваторией Оби
30 августа 2025, 15:33, ИА Амител
В 15:00 истребитель Су-30СМ авиагруппы "Русские витязи" вылетел на разведку погоды в Барнауле. Впечатляющими кадрами полета над городом поделились корреспонденты amic.ru.
Экипаж из двух пилотов – начальника Андрея Алексеева и его заместителя Олега Ерофеева – пролетел над краевой столицей, чтобы узнать погоду. Ранее пилоты объясняли, зачем это нужно: разведчик определяет состояние приземного слоя атмосферы, чтобы правильно строить маневры и не добавлять работы ведомым.
Отметим, что само авиашоу пройдет над акваторией Оби с 17:00 до 18:00. "Русские витязи" продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в честь 295-летия Барнаула. Летчики уже поздравили краевую столицу с юбилеем и даже признались ей в любви, опубликовав из кабины истребителя фотографию брелока с надписью "Я люблю Барнаул".
Подробнее о грядущем грандиозном шоу в честь Дня города можно прочитать здесь.
15:50:31 30-08-2025
Не приехать, не уехать. Еще обшаривают. Авиа шоу в прошлом году понравилось. Но из-за транспортных проблем решил в этом году остаться дома.
18:19:16 30-08-2025
Гость (15:50:31 30-08-2025) Не приехать, не уехать. Еще обшаривают. Авиа шоу в прошлом ... Кто тебя обшаривает?
20:52:19 30-08-2025
Имеет ввиду работу карманных воров априори ! Такие сборища нетрезвых граждан всегда собирают не только зевак...
22:35:29 30-08-2025
Фантастика! Великие асы России!!!