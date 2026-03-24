Резиденцию Димы Билана в подмосковном поселке выставили на продажу за 250 млн рублей
24 марта 2026, 17:19, ИА Амител
В коттеджном поселке Монтевиль на Новорижском шоссе выставили на продажу резиденцию известного российского артиста Димы Билана площадью 440 кв. метров. Стоимость объекта составляет 250 млн рублей, сообщает NF GROUP, которая выступает эксклюзивным консультантом реализации загородного дома.
«Двухэтажный коттедж построен в современном минималистичном стиле, с готовой дизайнерской отделкой. Планировкой предусмотрены четыре спальни, гостиная со вторым светом, две кухни, сауна и гараж на два машино-места. Дом расположен на лесном участке площадью 16,5 сотки. Хвойные и лиственные деревья по периметру сохраняют ощущение уединенности пространства», — говорится в объявлении о продаже.
Отмечается, что продажа связана с покупкой другого загородного дома — это стандартная ситуация, когда собственник обновляет формат или меняет локацию проживания.
Директор департамента загородной недвижимости NF GROUP Татьяна Алексеева подчеркнула, что подобные предложения появляются на рынке крайне редко:
«Для покупателя это возможность приобрести готовую резиденцию в одном из востребованных поселков Новорижского направления — с качественной архитектурой, приватным участком и продуманным внутренним пространством».
19:16:38 24-03-2026
Как это выставили? А билайн знает?
20:00:29 24-03-2026
скромный чел.
но участочек уж сильно маловат...
08:03:26 25-03-2026
Ну вкус у Димы явно есть. Неплохо. Такой бы на даче себе и нафик все эти посадки с навозом.
09:34:48 25-03-2026
Наверное под Барнаулом в Фирсово дом купит.)
11:55:00 25-03-2026
А что у Белана морда-то всегда перекошена на фото? Он так позирует?