Резиденцию Димы Билана в подмосковном поселке выставили на продажу за 250 млн рублей

Подобные предложения появляются на рынке крайне редко

24 марта 2026, 17:19, ИА Амител

Дима Билан и Юлия Климович / Фото: NF GROUP
В коттеджном поселке Монтевиль на Новорижском шоссе выставили на продажу резиденцию известного российского артиста Димы Билана площадью 440 кв. метров. Стоимость объекта составляет 250 млн рублей, сообщает NF GROUP, которая выступает эксклюзивным консультантом реализации загородного дома.

«Двухэтажный коттедж построен в современном минималистичном стиле, с готовой дизайнерской отделкой. Планировкой предусмотрены четыре спальни, гостиная со вторым светом, две кухни, сауна и гараж на два машино-места. Дом расположен на лесном участке площадью 16,5 сотки. Хвойные и лиственные деревья по периметру сохраняют ощущение уединенности пространства», — говорится в объявлении о продаже.

Резиденция Димы Билана в поселке Монтевиль / Фото: NF GROUP

Отмечается, что продажа связана с покупкой другого загородного дома — это стандартная ситуация, когда собственник обновляет формат или меняет локацию проживания.

Директор департамента загородной недвижимости NF GROUP Татьяна Алексеева подчеркнула, что подобные предложения появляются на рынке крайне редко:

«Для покупателя это возможность приобрести готовую резиденцию в одном из востребованных поселков Новорижского направления — с качественной архитектурой, приватным участком и продуманным внутренним пространством».

Комментарии 5

Гость

19:16:38 24-03-2026

Как это выставили? А билайн знает?

Мусик

20:00:29 24-03-2026

скромный чел.
но участочек уж сильно маловат...

Гость

08:03:26 25-03-2026

Ну вкус у Димы явно есть. Неплохо. Такой бы на даче себе и нафик все эти посадки с навозом.

Иван

09:34:48 25-03-2026

Наверное под Барнаулом в Фирсово дом купит.)

Гость

11:55:00 25-03-2026

А что у Белана морда-то всегда перекошена на фото? Он так позирует?

