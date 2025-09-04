Родственники погибшего на Burning Man россиянина начали сбор на перевозку тела

Близкие утверждают, что мужчину убили

04 сентября 2025, 09:39, ИА Амител

Россиянина убили на фестивале Burning man / Источник фото: "Осторожно, новости"

Родственники 37-летнего Вадима К. из Омска, погибшего на фестивале Burning Man в США, начали сбор средств, чтобы перевезти его тело на родину. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

По словам друзей, мужчина много лет проработал в авиакомпании "Трансаэро", а после ее закрытия переехал в Штаты. В конце августа он отправился на фестиваль в Неваду, но за четыре дня до трагедии перестал выходить на связь. Его личные вещи оставались в лагере, что вызывало тревогу у близких.

После церемонии сожжения чучела полиция обнаружила тело Вадима в луже крови. Близкие утверждают, что его убили, хотя официально информация пока не подтверждена.

«Мы узнали, что на фестивале убили парня, но до последнего надеялись, что это не он», – рассказали друзья погибшего.

Сейчас родственники организовали сбор средств, чтобы доставить тело Вадима в Омск. В США продолжается полицейское расследование обстоятельств его смерти.

Ранее сообщалось, что молния убила сразу троих человек на пляже в Тульской области.