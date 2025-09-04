Родственники погибшего на Burning Man россиянина начали сбор на перевозку тела
Близкие утверждают, что мужчину убили
04 сентября 2025, 09:39, ИА Амител
Родственники 37-летнего Вадима К. из Омска, погибшего на фестивале Burning Man в США, начали сбор средств, чтобы перевезти его тело на родину. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".
По словам друзей, мужчина много лет проработал в авиакомпании "Трансаэро", а после ее закрытия переехал в Штаты. В конце августа он отправился на фестиваль в Неваду, но за четыре дня до трагедии перестал выходить на связь. Его личные вещи оставались в лагере, что вызывало тревогу у близких.
После церемонии сожжения чучела полиция обнаружила тело Вадима в луже крови. Близкие утверждают, что его убили, хотя официально информация пока не подтверждена.
«Мы узнали, что на фестивале убили парня, но до последнего надеялись, что это не он», – рассказали друзья погибшего.
Сейчас родственники организовали сбор средств, чтобы доставить тело Вадима в Омск. В США продолжается полицейское расследование обстоятельств его смерти.
09:41:38 04-09-2025
пойду котикам пожертвую
10:01:50 04-09-2025
Едут в США деньги есть. Прутся на бесовские сборище деньги есть. А обратно никак?
10:39:54 04-09-2025
Гость (10:01:50 04-09-2025) Едут в США деньги есть. Прутся на бесовские сборище деньги е... Это уже не ему надо, а родственникам.
10:29:33 04-09-2025
богатенькие и породистые детки дурнее себя ищут
11:13:58 04-09-2025
Burning Man - сборище сумасшедших.
11:45:42 04-09-2025
Мусик (11:13:58 04-09-2025) Burning Man - сборище сумасшедших.... Там есть весьма симпатичные и раскованные крейзихи