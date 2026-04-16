Рок-субботник устроят в барнаульском парке культуры и отдыха "Центральный"

В рамках мероприятия пройдет конкурс на самую оригинальную рок-прическу

16 апреля 2026, 11:46, ИА Амител

Субботник / Субкультуры / Рок / Метал / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Барнауле 23 апреля в парке "Центральный" пройдет необычный рок-субботник, который объединит уборку территории с музыкальной программой. Акцию организуют барнаульский рок-клуб и администрация парка в рамках месячника санитарной очистки.

Начало мероприятия запланировано на 15:00 — в это время участники вместе с волонтерами и местными артистами займутся наведением порядка на территории. Вечером, с 18:00, стартует бесплатный концерт.

Перед зрителями выступят барнаульские коллективы "Мирра", "Рунара", "Тётя Соня Бэнд", "Меморандум", "Группа Ш.А.О." и "Входящие с небес". Кроме того, в программе заявлено выступление саксофониста Олега Гильфанда.

Отдельной частью события станет конкурс на самую креативную рок-прическу среди участников.

Организаторы просят всех желающих присоединиться к субботнику заранее подготовиться: взять с собой перчатки, мешки для мусора, необходимый инвентарь и воду.

Субботник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 3

Гость

12:08:47 16-04-2026

Тогда это читверкник, а не субботник.

Musik

14:14:42 16-04-2026

Musik (14:14:42 16-04-2026): Гость (12:08:47 16-04-2026) Тогда это читверкник, а не субботник.... клещам не важно

Дядя Вася

12:46:25 16-04-2026

Только не забудьте после окончания концерта ещё один субботник, по уборке территории провести! Панкихой- уберите за собой!

