Рок-субботник устроят в барнаульском парке культуры и отдыха "Центральный"

16 апреля 2026, 11:46, ИА Амител

В Барнауле 23 апреля в парке "Центральный" пройдет необычный рок-субботник, который объединит уборку территории с музыкальной программой. Акцию организуют барнаульский рок-клуб и администрация парка в рамках месячника санитарной очистки.

Начало мероприятия запланировано на 15:00 — в это время участники вместе с волонтерами и местными артистами займутся наведением порядка на территории. Вечером, с 18:00, стартует бесплатный концерт.

Перед зрителями выступят барнаульские коллективы "Мирра", "Рунара", "Тётя Соня Бэнд", "Меморандум", "Группа Ш.А.О." и "Входящие с небес". Кроме того, в программе заявлено выступление саксофониста Олега Гильфанда.

Отдельной частью события станет конкурс на самую креативную рок-прическу среди участников.

Организаторы просят всех желающих присоединиться к субботнику заранее подготовиться: взять с собой перчатки, мешки для мусора, необходимый инвентарь и воду.