Рок-субботник устроят в барнаульском парке культуры и отдыха "Центральный"
В рамках мероприятия пройдет конкурс на самую оригинальную рок-прическу
16 апреля 2026, 11:46, ИА Амител
В Барнауле 23 апреля в парке "Центральный" пройдет необычный рок-субботник, который объединит уборку территории с музыкальной программой. Акцию организуют барнаульский рок-клуб и администрация парка в рамках месячника санитарной очистки.
Начало мероприятия запланировано на 15:00 — в это время участники вместе с волонтерами и местными артистами займутся наведением порядка на территории. Вечером, с 18:00, стартует бесплатный концерт.
Перед зрителями выступят барнаульские коллективы "Мирра", "Рунара", "Тётя Соня Бэнд", "Меморандум", "Группа Ш.А.О." и "Входящие с небес". Кроме того, в программе заявлено выступление саксофониста Олега Гильфанда.
Отдельной частью события станет конкурс на самую креативную рок-прическу среди участников.
Организаторы просят всех желающих присоединиться к субботнику заранее подготовиться: взять с собой перчатки, мешки для мусора, необходимый инвентарь и воду.
12:08:47 16-04-2026
Тогда это читверкник, а не субботник.
14:14:42 16-04-2026
Гость (12:08:47 16-04-2026) Тогда это читверкник, а не субботник.... клещам не важно
12:46:25 16-04-2026
Только не забудьте после окончания концерта ещё один субботник, по уборке территории провести! Панкихой- уберите за собой!