Россельхозбанк предоставил аграриям Алтайского края более 20 млрд рублей поддержки

Вклад банка в развитие агропромышленного комплекса региона значительно увеличился

22 октября 2025, 17:00

Сельское хозяйство. Аграрная техника / Фото: пресс-служба РСХБ

Россельхозбанк активно поддерживает аграриев Алтайского края и Республики Алтай, наращивая объем кредитования в этом году. По состоянию на 15 октября, сумма выданных банком кредитов предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) региона составила более 20 миллиардов рублей. Из них 15 миллиардов направлены на сезонные работы, что подчеркивает значимость финансовой поддержки в период сельскохозяйственных пиковых нагрузок.

Важное положение на рынке

Роль Россельхозбанка на рынке кредитования АПК региона продолжает расти. В Алтайском крае его доля составляет 73%, в Республике Алтай – 100%. Эти высокие показатели стали возможными благодаря увеличению финансирования всех сегментов агробизнеса. Максимальное увеличение наблюдается в кредитовании крупных предприятий, где рост составил 28%, в то время как сектор малого и среднего бизнеса также продемонстрировал уверенное прибавление на 29%.

Результаты кредитования

Общий объем финансирования агропромышленных предприятий региона увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 4,1 миллиарда рублей. Это подтверждает позитивную динамику и высокую востребованность кредитных продуктов РСХБ среди местных аграриев.

«Чтобы расти, нужны современные решения и приличные финансовые вложения, в чем нам помог РСХБ. И главное – помощь всегда была качественной и своевременной. Для меня сельское хозяйство – это не просто бизнес, это моя жизнь и жизнь моих близких. И мы уверены, что с такими партнерами, как РСХБ, у российского агробизнеса большое будущее», – отмечает фермер из Троицкого района Евгений Поваров.

Директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко подчеркивает, что банк целенаправленно работает над тем, чтобы финансовые услуги были доступны аграриям всех уровней.

«Фермеры инвестируют в развитие своего дела, а мы со своей стороны создаем для этого все условия – от льготного кредитования до цифровых сервисов. Особенно хочу отметить, что на сезонные работы в этом году мы направили более 15 млрд рублей, что является серьезной поддержкой для аграриев в такой ответственный для них период», – комментирует Николай Бойко.

