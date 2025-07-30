Россельхозбанк приглашает на бесплатное обучение в алтайской "Школе фермера"

Слушателей подготовят к работе с агродронами и пчеловодству

Стартовал набор участников для пятого потока образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера". В этом году впервые профессиональное обучение смогут пройти ветераны СВО и их семьи. Презентация проекта пройдет 30 июля 2025 года в рамках выставки "День Сибирского поля" на стенде Россельхозбанка под номером 350.

Бесплатное обучение и дипломы

Обучение в "Школе фермера" бесплатное, все расходы берёт на себя РСХБ. По завершении курса выпускники получат дипломы гособразца. Проект реализуют на базе Алтайского государственного аграрного университета, при поддержке Минсельхоза края и Союза крестьянских (фермерских) формирований региона.

Специализация и сроки

В этом году обучение пройдет по двум направлениям: третий раз – "Организация высокоэффективной пасеки", впервые – "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом".

Сбор заявок продлится до 20 августа 2025 года. Набор ограничен – только 30 человек. Обучение начнут во второй половине сентября, точную дату сообщат позже.

О проекте

Цель – помочь освоить фермерский бизнес и научить управлять прибыльным хозяйством. Программа длится два месяца и включает как теорию, так и практику. Участники изучат агротехнологии, финансовые бизнес-модели, юридические вопросы, возможности господдержки и маркетинг.

Теоретическая часть курса проходит дистанционно на платформе "Своё Фермерство РСХБ". Важная часть – знакомство с опытом успешных хозяйств.

"Занятия подойдут как новичкам, так и тем, кто уже ведёт свой бизнес, но хочет его развивать. За четыре года обучения в Алтайском крае и Республике Алтай прошло более 140 человек. Шесть из них получили гранты на развитие своих проектов после защиты бизнес-планов. Мы видим, что для многих наших выпускников обучение стало толчком для роста их хозяйств", – отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Условия участия

На обучение приглашают:

Глав и специалистов крестьянских (фермерских) хозяйств, самозанятых владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в сельской местности Алтайского края и Республики Алтай.

Представителей сельскохозяйственных кооперативов, зарегистрированных в сельской территории этих двух регионов.

Ветеранов СВО и членов их семей.

Среди других требований: высшее или среднее профессиональное образование (или в процессе получения), возраст от 18 до 65 лет, гражданство РФ и наличие полного пакета документов.

Для участия нужно заполнить анкету и предоставить документы, а также презентацию проекта по выбранному направлению. Срок подачи заявок – до 20 августа 2025 года. Отправляйте документы на электронные почты: GolubevaEV@altay.rshb.ru или AldungarovaNI@altay.rshb.ru с темой "Школа фермера". Консультации по телефону: +7 (3852) 55-68-42 (Елена), +7 (3852) 55-68-15 (Наталья).

