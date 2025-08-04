Россельхозбанк прогнозирует рост рынка биологических средств защиты растений на 30%

К 2030 году его потенциал может достичь 40 млрд рублей

Россельхозбанк / Фото: Пресс-служба банка

Рынок биологических средств защиты растений (СЗР) в России продолжает показывать устойчивый рост. В 2024 году его объем достиг семи миллиардов рублей. К 2030 году планируют увеличить площади органического земледелия в шесть раз – с 655 тыс. до 4,2 млн га. Такой рост потребует массового внедрения новых технологий, в том числе биопрепаратов, отмечают эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Ожидаемый потенциал сектора к 2030 году составляет 40 млрд рублей.

От прошлого к будущему

Против 2200 зарегистрированных химических СЗР в России пока только 80 биологических. Однако с ростом тренда на экологизацию сельского хозяйства и увеличением потребительского спроса на органические товары эксперты пересматривают прогнозы. Доля биопрепаратов в общей массе агрохимикатов может составить до 30%, открывая новые возможности для отечественных производителей и научных исследований в этой области.

Современные биологические СЗР включают живые организмы – бактерии, грибы, энтомофаги, а также феромонные ловушки, которые помогают бороться с вредителями и болезнями растений, улучшая при этом качество почвы и снижая зависимость от химикатов. Идею использования микроорганизмов для борьбы с вредителями выдвинул И.И. Мечников еще в XIX веке и сегодня она переживает возрождение, являясь важной частью современной аграрной науки и практики.

«Биологические средства защиты – это не временный тренд, а системный запрос потребителя на здоровую продукцию, выращенную в экологичных условиях. Более того, их применение экономически выгодно: смешанное использование с химическими СЗР позволяет сократить расходы на 15% и повысить урожайность на 20%»,– утверждает эксперт Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Софья Ромащенко.

По ее словам, такие технологии не только снижают пестицидное загрязнение почвы, но и повышают качество продукции, которая ориентирована на здоровье потребителей. Россия имеет все шансы стать одним из лидеров этого рынка, особенно с учетом глобального роста интереса к биологическому сельскому хозяйству.

Развитие и перспективы

В России биологические средства защиты растений в основном производят в лабораториях Россельхозцентра. Важный фактор развития отрасли – взаимодействие научно-исследовательских институтов с частными компаниями, которые занимаются разработками в рамках программы "Иннагро" Фонда "Национальное интеллектуальное развитие".

В результате такой работы провели более 600 испытаний, и биопрепаратами обработали более шести тысяч гектаров сельхозугодий. Проекты способствуют внедрению передового опыта и инновационных практик в растениеводство. Примеры успешных практик уже есть.

По данным аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2025 году ожидают прирост выручки частных производителей биоудобрений на 10% по сравнению с предыдущим годом. Это подтверждает растущий интерес к биологическим препаратам и их высоким результатам в повышении производительности сельского хозяйства.

