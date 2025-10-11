Россия попала в топ-5 стран с самыми низкими ценами на яйца

Возглавляет рейтинг Индия

11 октября 2025, 07:15, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Согласно информации Росстата, опубликованной RT, Российская Федерация вошла в первую пятерку государств с наиболее доступными ценами на куриные яйца среди 127 ведущих мировых экономик. В августе текущего года средняя стоимость десятка яиц в России зафиксирована на уровне 82 рублей.

Самые низкие цены на яйца наблюдаются в Индии, где десяток можно приобрести за 64 рубля. В перечень стран с минимальной стоимостью данного продукта также вошли Иран, Бангладеш и Пакистан.

Наиболее высокие цены на десяток куриных яиц зафиксированы в Швейцарии, где продавцы просят свыше 500 рублей. В Исландии стоимость данного товара составляет 455 рублей, а в Новой Зеландии – 427,5 рубля. В среднем по миру десяток яиц обходится примерно в 191,5 рубля.