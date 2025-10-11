НОВОСТИОбщество

Россия попала в топ-5 стран с самыми низкими ценами на яйца

Возглавляет рейтинг Индия

11 октября 2025

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Согласно информации Росстата, опубликованной RT, Российская Федерация вошла в первую пятерку государств с наиболее доступными ценами на куриные яйца среди 127 ведущих мировых экономик. В августе текущего года средняя стоимость десятка яиц в России зафиксирована на уровне 82 рублей.

Самые низкие цены на яйца наблюдаются в Индии, где десяток можно приобрести за 64 рубля. В перечень стран с минимальной стоимостью данного продукта также вошли Иран, Бангладеш и Пакистан.

Наиболее высокие цены на десяток куриных яиц зафиксированы в Швейцарии, где продавцы просят свыше 500 рублей. В Исландии стоимость данного товара составляет 455 рублей, а в Новой Зеландии – 427,5 рубля. В среднем по миру десяток яиц обходится примерно в 191,5 рубля.

Гость

07:59:48 11-10-2025

Россия попала в топ-5 стран с самыми низкими ............зарплатами.

Так правильнее.

Гость

08:00:16 11-10-2025

Хотели импортозамещятели-курощупы навариться на русских, задрали ценники на яйца .
Да сами в ощип и попали.

Гость

08:14:46 11-10-2025

А по самым высоким зарплатам мы в каком топе?

Гость

09:07:31 11-10-2025

Ой! Какая радость, если не смотреть на их пенсии и зарплаты, то гордость так и прет за наши курятники, которые дают такую дешёвую продукцию. Значит скоро яичко на полке будет золотое.

Гость

15:58:12 11-10-2025

Гость (09:07:31 11-10-2025) Ой! Какая радость, если не смотреть на их пенсии и зарплаты,... Ну тогда заодно посмотрите на их налоги, возраст выхода на пенсию, цены и, самое главное, обязанность самому платить налоги и формировать часть пенсии в негосударственные фонды. У нас тоже никто не мешает работнику откладывать на старость. Вот только 99% не будут этого делать даже с хороших зарплат.

