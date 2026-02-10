Россиянам напомнили о новых сроках оплаты ЖКУ
С марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число
10 февраля 2026, 14:03, ИА Амител
С 1 марта в России изменится порядок оплаты жилищно‑коммунальных услуг. Отныне крайний срок внесения платежей переносится с 10‑го на 15‑е число каждого месяца. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
Помимо сдвига крайнего срока оплаты, скорректирована и дата рассылки квитанций: теперь их будут направлять потребителям не ранее 5‑го числа месяца. По мнению депутата, такие изменения сделают процесс оплаты ЖКУ более удобным для граждан.
Кошелев подчеркнул, что хотя общая задолженность по ЖКУ не носит критического характера (большинство плательщиков ответственно подходят к исполнению обязательств), нововведения важны для повышения комфорта и улучшения финансового положения населения. Ключевая причина корректировки сроков — график начисления зарплат.
«У многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа. Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число месяца позволит людям вносить платежи сразу после получения основного дохода, — пояснил депутат. — Это избавит от необходимости "дотягивать" до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг, что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней».
Отмечается, что изменения призваны снизить финансовую нагрузку на плательщиков и минимизировать риски образования задолженностей из‑за несовпадения сроков получения дохода и оплаты услуг.
Ранее депутат Кошелев предложил увеличить штрафы за сбои в работе ЖКХ до 30 тысяч рублей, чтобы повысить персональную ответственность руководства управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, страусы!
12:16:01 12-02-2026
Гость (14:11:20 10-02-2026) От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, страусы!... Согласен. Больше вопрос к суммам, а не срокам.
У меня есть 1 и 4-комнатная. 1 - сдаётся в аренду. Аренда едва перекрывает коммуналку за эти обе квартиры. Это ещё 4ка на газе, было бы центр. отопление, выходило бы больше.
Инфляция опережает способность населения платить. По другому, опережает рост зарплат.
Сейчас и людей на работу брать или обращаться к сторонним - дорого. Мастера по ремонту квартир, сварщики, автосервис - недорого ничего не выйдет заказать и сделать.
Растут цены на товары, услуги и прочее. Вслед поднимаются зарплаты. Т.к. подымаются зарплаты, то у предприятий, на которых трудятся эти люди вырастает себестоимость товаров и услуг. И вырастает из-за повышения товаров и услуг, которое это предприятие потребляет у других предприятий. Соответственно оно, либо тоже подымает на своё и держит спрос. Либо угасает.
Мне это напоминает всё собаку, которая вращаясь по кругу пытается укусить себя за хвост.
12:23:59 12-02-2026
Продолжу свой комментарий.
Тут пестрит всё объявлениями от яндекса - работа курьерами, такси.
Сайты выкладывают статистику по самым высокооплачиваемым профессиям.
По факту, вчера впервые зарегестрировался в Яндекс Курьер.
Поработал днём, перерыв и вечером.
850 руб. днём заработал и 500 вечером.
был на своём легковом авто. свой бензин.
Не просто поездил, посидев подождав пассажиров. А приезжаешь, ищешь парковку, где попало не встать. Идёшь до дверей, особенно какой-нибудь многоэтажки, где ещё через весь здоровый двор. И отвозишь тоже до дверей. Я считал, что такая работа минимум 500 руб.
По факту, из центра увёз 2 раза в Индустриальный район по 250 руб. От двери до двери.
А на короткие дистанции по 130-150 руб. за поездку.
В общем вечером поработал 3 часа - вышло 500 руб. Ещё порожняком вернулся через весь город назад. Не подвернулся заказ. Мне даже на машине от Яндекса не интересно было бы ездить. А тут ещё на своей. Одного себя прокормить, согласен, хватит. Но вот семью - нет. Только как подработка по пути на работу и домой - 2 раза в день - максимальная польза.
На сайтах по работе врут о з/п, лишь бы пришли. С них собирают статистику, считают корзины МРОТ и прочее, и говорят, да всё в порядке вроде. Сайты новостные собирают инфу по работе и хвалят как много. В общем, "на бумаге" всё хорошо.