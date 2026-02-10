Россиянам напомнили о новых сроках оплаты ЖКУ

С марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число

10 февраля 2026, 14:03, ИА Амител

С 1 марта в России изменится порядок оплаты жилищно‑коммунальных услуг. Отныне крайний срок внесения платежей переносится с 10‑го на 15‑е число каждого месяца. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Помимо сдвига крайнего срока оплаты, скорректирована и дата рассылки квитанций: теперь их будут направлять потребителям не ранее 5‑го числа месяца. По мнению депутата, такие изменения сделают процесс оплаты ЖКУ более удобным для граждан.

Кошелев подчеркнул, что хотя общая задолженность по ЖКУ не носит критического характера (большинство плательщиков ответственно подходят к исполнению обязательств), нововведения важны для повышения комфорта и улучшения финансового положения населения. Ключевая причина корректировки сроков — график начисления зарплат.

«У многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа. Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число месяца позволит людям вносить платежи сразу после получения основного дохода, — пояснил депутат. — Это избавит от необходимости "дотягивать" до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг, что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней».

Отмечается, что изменения призваны снизить финансовую нагрузку на плательщиков и минимизировать риски образования задолженностей из‑за несовпадения сроков получения дохода и оплаты услуг.

Ранее депутат Кошелев предложил увеличить штрафы за сбои в работе ЖКХ до 30 тысяч рублей, чтобы повысить персональную ответственность руководства управляющих и ресурсоснабжающих организаций.