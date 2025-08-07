В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

"Новые люди" отмечают, что тонирование стекол снижает уровень ультрафиолета и делает салон прохладнее

07 августа 2025, 19:55, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу его администрации.

Авторы предлагают исключить административную ответственность за установку тонированных стекол на авто, в том числе и покрытых цветной пленкой. По текущей норме ветровые стекла и стекла передних дверей должны пропускать не менее 70% света. Однако в партии считают, что тонировка – мировая практика. Например, в Узбекистане позволяют тонировать задние боковые стекла. Другой пример – Нидерланды, где запрещено тонировать передние стекла, но задние и боковые – можно.

Согласно их выводу, тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, "поскольку тонировка уменьшает воздействие ультрафиолетовых лучей, что защищает водителя и пассажиров от вредного солнечного излучения и помогает сохранять более низкую температуру в салоне". Кроме того, они мешают преступникам разглядеть внутри ценные вещи, что служит дополнительной защитой от краж и угонов.