В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
"Новые люди" отмечают, что тонирование стекол снижает уровень ультрафиолета и делает салон прохладнее
Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу его администрации.
Авторы предлагают исключить административную ответственность за установку тонированных стекол на авто, в том числе и покрытых цветной пленкой. По текущей норме ветровые стекла и стекла передних дверей должны пропускать не менее 70% света. Однако в партии считают, что тонировка – мировая практика. Например, в Узбекистане позволяют тонировать задние боковые стекла. Другой пример – Нидерланды, где запрещено тонировать передние стекла, но задние и боковые – можно.
Согласно их выводу, тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, "поскольку тонировка уменьшает воздействие ультрафиолетовых лучей, что защищает водителя и пассажиров от вредного солнечного излучения и помогает сохранять более низкую температуру в салоне". Кроме того, они мешают преступникам разглядеть внутри ценные вещи, что служит дополнительной защитой от краж и угонов.
Когда этот штраф вводили, одним из основных аргументов была борьба с терроризмом. Интересно сколько их поймали благодаря не тонированным стёклам?
А как к этому отнесется Милонов?
"Однако в партии считают, что тонировка — мировая практика. Например, в Узбекистане позволяют тонировать задние боковые стекла. Другой пример — Нидерланды, где запрещено тонировать передние стекла, но задние и боковые — можно." ------- Вы не новые люди, вы идиоты... Чем ваши тупые примеры противоречат разрешенным в РФ??? Задние двери и заднее стекло хоть рубероидом заклей. Тонировка лобового и передних дверей должны укладываться в разрешенные рамки. Ну и Узбекистон приводить в пример как законодателя мод в автотехнике...
Кстати, с Милоновым свое предложение согласовали?
Единственное правильное решение о внесении изменений. Лобовое нельзя, боковушки НУЖНО!
Тонированный автомобиль мешает водителю соседнего авто обзора движения других ТС. Особенно на перекрёстке.
Гость (21:51:19 07-08-2025) Тонированный автомобиль мешает водителю соседнего авто обзор... А автобус или грузовик вам не мешает на перекрестке? М.б. запретить их?
Гость (21:51:19 07-08-2025) Тонированный автомобиль мешает водителю соседнего авто обзор... Никому в мире не мешает, а тебе мешает? Милонов про тебя говорил что ты - это ОНИ?
Лучше со светом кривым ращьеритесь
Нужно полностью запретить тонировкуи не плясать всё время вокруг этого вопроса.Ради безопасности всех других участников движения.
Афиноген (09:16:14 08-08-2025) Нужно полностью запретить тонировкуи не плясать всё время во... Тебя нужно запретить потому что ты угроза безопасности.
Гость (09:23:19 08-08-2025) Тебя нужно запретить потому что ты угроза безопасности.... Если для таких ботов ,как ты ,то ,да.Из за таких и гибнут люди на дорогах.
Тонировка осталась только у того кого надо?
Уважаемые читатели! Прочтите технический справочник и узнайте что такое тонировка. Пленка это пленка- тонировка это тонировка. Тонировать стекло автомобиля может только завод производитель стекол потому что это технология производства. Очки заклейте пленкой и поймете что такое тонировка и что такое пленка. Заводское тонированное стекло не создает помех и не ограничивает обзор. Вы обсуждаете говоря о разных совершенно вещах. Удачи на дороге.
Когда Земля была круглой, вода мокрой, а трава зеленой, тонировок не было так много, как сейчас. Подъезжая к светофору, было хорошо видно, что делается впереди. Были видны пешеходы, бегущие не по правилам..Удобно.
Когда не было штрафов за тонировку, люди не ездили днем с огнем, пешеходы переходили дорогу глядя по сторонам, зимой на велосипедах ездили только полудурки, а депутаты после сессии ехали назад на заводы.