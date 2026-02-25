Россиянам посоветовали менять позу при длительном использовании телефона

Разминка каждые 20–30 минут снижает нагрузку на шею на 40%

25 февраля 2026, 22:34, ИА Амител

Мужчина, телефон, поза / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

В последнее время все больше людей испытывают боли в спине и шее из-за чрезмерного использования мобильных телефонов и других гаджетов. Невролог-реабилитолог и мануальный терапевт Дмитрий Макаров в интервью РИАМО поделился советами, как избежать перенапряжения мышц.

«Любая поза становится вредной, если долго находиться в ней без перерывов. Поэтому важно каждые 20–30 минут делать небольшие паузы и разминаться. Рекомендуется прогуляться, выполнить наклоны, вращения головой и круговые движения плечами», — отметил он.

Эти упражнения помогут активизировать кровообращение и снизить нагрузку на шею примерно на 40%. Тем, кто вынужден долго сидеть за компьютером, эксперт советует настроить напоминания в телефоне для регулярных перерывов.

Кроме того, Макаров подчеркнул важность правильной организации рабочего места.

«Стул должен быть с регулировкой высоты и поддержкой поясницы, ноги должны полностью касаться пола. Высота стола должна позволять удобно расположить руки, не поднимая и не опуская плечи. Экран компьютера рекомендуется установить на уровне глаз, а освещение в комнате должно быть равномерным и без бликов», — добавил врач.

Также специалист напомнил о значении качественного отдыха. Для этого необходимы удобный матрас и подушка, высота которой должна соответствовать расстоянию от основания шеи до плеч с допустимой погрешностью в 2–3 сантиметра.

