Инициатива призвана снизить зависимость пожилых людей от родственников и обеспечить своевременный доступ к медицинской помощи

24 марта 2026, 17:17, ИА Амител

Такси, пожилой человек / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России предлагается ввести специальный транспортный сертификат для людей старше 70 лет, который позволит им пользоваться услугами такси для поездок в медицинские учреждения. С такой идеей выступил вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, обратившись к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает RT.

«Для людей старше 70 лет вопросы доступности медицинской помощи становятся особенно актуальными из-за ограниченной физической мобильности и зависимости от близких. В результате они часто не могут своевременно получить необходимую медицинскую помощь», — отметил депутат.

Для решения этой проблемы Чернышов предложил создать программу под названием "Такси к врачу 70+".

Программа предусматривает выдачу гражданам старше 70 лет специального транспортного сертификата, который будет ограничен определенным количеством поездок в месяц. Каждый сертификат будет иметь уникальный номер, который пенсионер сможет использовать для вызова такси через мобильные приложения или по телефону.

Согласно задумке, пенсионер, предъявив номер сертификата, сможет бесплатно вызвать такси и получить услугу транспортировки до ближайшей медицинской клиники и обратно. Эти поездки будут осуществляться на льготных условиях, и маршрут будет ограничен путем от места жительства до медицинского учреждения.