Россиянам с арестованными счетами будут приостанавливать оказание услуг связи

31 июля 2025, 23:22, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест.

Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Согласно закону, операторы связи обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.

Эти меры согласуются с другим законом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.