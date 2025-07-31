НОВОСТИОбщество

Россиянам с арестованными счетами будут приостанавливать оказание услуг связи

Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии

31 июля 2025, 23:22, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест.

Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Согласно закону, операторы связи обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.

Эти меры согласуются с другим законом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:47:33 31-07-2025

А жизнь то со всех сторон налаживается.
Потом какой-нибудь пристав случайно арестует ваш счёт, а вы им даже дозвониться не сможете

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

00:29:16 01-08-2025

Да зашибись: за воду не уплатил - и телефон отрубили!
🤣

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:01:11 01-08-2025

Лучше канализацию им отключите и водопровод

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:14 01-08-2025

Учитывая нынешнюю ситуацию со связью,могу ли я предположить,что мы все чутка должники?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:38 01-08-2025

А давайте всех сразу на Колыму!

  2 Нравится
Ответить
