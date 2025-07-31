Россиянам с арестованными счетами будут приостанавливать оказание услуг связи
Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии
31 июля 2025, 23:22, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест.
Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Согласно закону, операторы связи обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.
Эти меры согласуются с другим законом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.
А жизнь то со всех сторон налаживается.
Потом какой-нибудь пристав случайно арестует ваш счёт, а вы им даже дозвониться не сможете
Да зашибись: за воду не уплатил - и телефон отрубили!
🤣
Лучше канализацию им отключите и водопровод
Учитывая нынешнюю ситуацию со связью,могу ли я предположить,что мы все чутка должники?
А давайте всех сразу на Колыму!