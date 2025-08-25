Россияне более миллиона раз в месяц измеряют скорость интернета в сервисе "Ростелекома"
QMS – полностью российское решение
25 августа 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHhQxmv
В России растет спрос на сервис QMS* от компании "Ростелеком". Количество замеров в июне 2025 года составило 1,129 млн, в июле – 1,280 млн, сообщили в пресс-службе компании.
"Ростелеком" регулярно оптимизирует сервис, он работает на основе лучших современных практик и алгоритмов, обеспечивая высокую достоверность результатов тестирования. QMS анализирует не только скорость, но и качество связи. Помимо базовых метрик – скорости загрузки, отдачи и пинг, в нем определяется джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов) – качественный показатель, необходимый для стабильной работы видеозвонков и стриминга.
Сервис QMS использует для тестирования исключительно российские серверы. Глобальная сеть серверов, используемая в других решениях, может давать для России завышенный пинг (время ответа сервера), так как находится не на территории страны. Кроме того, она может быть перегруженной, что искажает результаты измерений, а также нестабильно работать из-за действующих ограничений. Использование локализованных серверов дает более точные замеры скорости внутри страны, верный пинг, что особенно важно для онлайн-игр и звонков через интернет, а также стабильность тестов.
Сервис внесен в реестр отечественного ПО, его аналитикой могут пользоваться операторы связи, которым необходимы российские продукты для измерения скорости передачи данных в своих сетях. QMS отвечает требованиям как заказчиков, так и регуляторов.
На базе технологий QMS для абонентов "Ростелекома" реализован сервис "Чекап роутера". В нем можно проверить, совпадает ли реальная скорость интернет-соединения с заявленной в тарифе, а также пройти тест, чтобы узнать, с чем связано падение скорости – c нестабильностью соединения или с устаревшим оборудованием, которое следует заменить. Еще одно преимущество сервиса для пользователя – дружелюбный интерфейс с выбором светлой или темной темы отображения информации и отсутствие рекламы.
Подробнее о сервисе QMS можно узнать на сайте системы qms.ru или на официальном сайте "Ростелекома".
*QMS ("КьюЭмЭс")
