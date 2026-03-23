Россияне будут дважды отдыхать по три дня из-за майских праздников

23 марта 2026, 12:49, ИА Амител

В начале мая россиян ждут два периода продолжительных выходных, сообщила РИА Новости Анна Покровская, ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН.

По ее словам, с 1 по 3 мая страна будет отмечать Праздник Весны и Труда — это обеспечит три нерабочих дня подряд. Еще три выходных выпадут на период с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

Ранее, 19 марта, Маргарита Богданова‑Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание", отметила, что май 2026 года станет самым невыгодным месяцем для отпуска. Причина в большом количестве праздничных дней, из‑за них снижается соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка.

Эксперт порекомендовала выбирать для отпуска другие месяцы, если цель — получить максимальные выплаты. В числе наиболее подходящих периодов она назвала апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым выгодным месяцем оказался июль: в нем запланировано 23 рабочих дня.