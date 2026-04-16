Россияне готовы платить 3500 рублей за каждый дополнительный балл ЕГЭ школьника
Онлайн‑школа провела исследование и выяснила: 30% участников готовы вложить 10–30 тысяч рублей для увеличения результата ЕГЭ по предмету на 10 баллов
16 апреля 2026, 11:13, ИА Амител
Согласно результатам исследования онлайн‑школы Skysmart, данные которых есть в распоряжении ТАСС, родители в среднем готовы инвестировать около 3500 рублей в каждый дополнительный балл на едином государственном экзамене.
Как отмечается в документе, готовность оплачивать прирост баллов довольно высока. Так, каждый третий родитель (30%) может выделить от 10 до 30 тысяч рублей, чтобы увеличить результат ребенка на +10 баллов по одному предмету.
Еще 21% опрошенных готовы потратить на это сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а аналогичный процент респондентов (еще 21%) — от 30 до 50 тысяч рублей.
По словам академического директора Skysmart Анастасии Екушевской, семьи все чаще рассматривают занятия с репетитором как целенаправленный инструмент для улучшения экзаменационных показателей.
Вместе с тем эксперт акцентирует внимание на важном нюансе: добиться стабильного прогресса без личной заинтересованности школьника и его вовлеченности в изучение предмета практически невозможно. Опрос проводился методом онлайн‑анкетирования среди родителей учащихся старших классов.
11:18:18 16-04-2026
Так вот почему с Кавказа столько 100 бальников, они то сразу смекнули в чем суть !!!!
11:32:49 16-04-2026
проще сразу поступление оплатить.
так и делается.
11:41:11 16-04-2026
Мусик (11:32:49 16-04-2026) проще сразу поступление оплатить.так и делается.... да и диплом не сложно купить
12:57:03 16-04-2026
Гость (11:41:11 16-04-2026) да и диплом не сложно купить... нужно ж чтобы дитятко в нужном месте потусовалось, знакомства завело, шику набралось.
Слова нужные выучило - и можно на руководящую.
13:07:36 16-04-2026
Мусик (11:32:49 16-04-2026) проще сразу поступление оплатить.так и делается.... Не-не! Сразу докторскую и в акадЭмики!
11:34:02 17-04-2026
Мусик (11:32:49 16-04-2026) проще сразу поступление оплатить.так и делается.... Да только официально предложите, ибольше платить будут.. Все равно дешевле, чем платить за репетиторов
11:48:34 16-04-2026
Коррупция открытая
11:50:36 16-04-2026
С таким подходом и таких родителей экзаменовать нужно! Ну доплатили тут, потом с дипломом тоже доплатят, когда этот специалист очередную падающую башню спроектирует, тоже доплата? Лучше на то чтобы дать ребёнку знаний потратьте эти деньги!
12:29:18 16-04-2026
Сразу и деньги у всех нашлись. А как в школу купить что нибудь, так - поборы и мы нищие
15:35:34 16-04-2026
Таким образом изучили а есть ли спрос, далее появятся и предложения.
15:50:56 16-04-2026
Я когда учился не было репетиторов. С двоечниками проводили дополнительные занятия и то чтобы на тройку 8 классов окончили. Дочь три года назад школу окончила. Принципиально за 11 лет не нанимали ни одного репетитора. Поступила в УЛТГУ и без проблем у же на третьем курсе учится. Так что репетиторы это для неполноценных.
20:16:55 16-04-2026
Гость (15:50:56 16-04-2026) Я когда учился не было репетиторов. С двоечниками проводили ... Тоже мешки ворочал - в свое время!
20:48:14 16-04-2026
Гость (15:50:56 16-04-2026) Я когда учился не было репетиторов. С двоечниками проводили ... Очень категорично.
Репетитор подойдет как для ликвидации отставания по отдельным темам, так и для углубленного или олимпиадного изучения предмета