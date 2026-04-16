Онлайн‑школа провела исследование и выяснила: 30% участников готовы вложить 10–30 тысяч рублей для увеличения результата ЕГЭ по предмету на 10 баллов

16 апреля 2026, 11:13, ИА Амител

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Согласно результатам исследования онлайн‑школы Skysmart, данные которых есть в распоряжении ТАСС, родители в среднем готовы инвестировать около 3500 рублей в каждый дополнительный балл на едином государственном экзамене.

Как отмечается в документе, готовность оплачивать прирост баллов довольно высока. Так, каждый третий родитель (30%) может выделить от 10 до 30 тысяч рублей, чтобы увеличить результат ребенка на +10 баллов по одному предмету.

Еще 21% опрошенных готовы потратить на это сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а аналогичный процент респондентов (еще 21%) — от 30 до 50 тысяч рублей.

По словам академического директора Skysmart Анастасии Екушевской, семьи все чаще рассматривают занятия с репетитором как целенаправленный инструмент для улучшения экзаменационных показателей.

Вместе с тем эксперт акцентирует внимание на важном нюансе: добиться стабильного прогресса без личной заинтересованности школьника и его вовлеченности в изучение предмета практически невозможно. Опрос проводился методом онлайн‑анкетирования среди родителей учащихся старших классов.