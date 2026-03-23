Россияне могут увеличить пенсию за счет отсрочки ее назначения
Грамотное планирование выхода на пенсию позволяет существенно повысить уровень будущих выплат без дополнительных взносов
23 марта 2026, 15:50, ИА Амител
Россияне могут увеличить свою пенсию по старости, если будут применять повышающие коэффициенты к индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК) и фиксированной выплате, рассказала RT Ольга Епифанова, председатель Социал-демократического союза женщин России и арбитражный управляющий Минюста.
Если подать заявление на пенсию с задержкой на год, то к ИПК будет применен коэффициент 1,07, а к фиксированной выплате — 1,056. Задержка на два года увеличит эти коэффициенты до 1,15 и 1,12 соответственно.
«Прибавка формируется сразу по двум элементам расчета, поэтому итоговая ежемесячная выплата увеличивается заметнее, чем если учитывать только один из этих компонентов», — отметила Епифанова.
Важно помнить, что этот механизм имеет ограничения. Повышающие коэффициенты можно получить только при отсрочке от 12 месяцев со дня возникновения права на пенсию. Максимальная отсрочка составляет десять лет.
«Отложив назначение пенсии на один-два года, можно гарантированно увеличить будущую пенсию в соответствии с законодательством», — подытожила эксперт.
16:03:49 23-03-2026
"Отложив назначение пенсии на один-два года, можно гарантированно увеличить будущую пенсию в соответствии с законодательством», — подытожила эксперт."---------- Срок дожития в бушующем кризисе, кто будет увеличивать?
16:09:15 23-03-2026
Россияне и не знали этого! А если россиянам ещё подумать и отсрочить получение ЗП, например на год, то потом можно будет получить сразу 12 окладов, правда изрядно подъеденных инфляцией. А если вообще отказаться от получения пенсии, то она может оказаться не тронутой. Ну, это вряд ли, загребущая рука всё-таки найдётся.
16:10:11 23-03-2026
Епифанову нужно посадить за парту в школу.
16:22:55 23-03-2026
Гость (16:10:11 23-03-2026) Епифанову нужно посадить за парту в школу....
Одна поправка, "за парту в школу" - исключить, остальное по тексту.
16:18:09 23-03-2026
Всё это от лукавого.Взяли для примера и показали сколько бы пенсионер имел пенсию при обычном выходе и с задержкой на два года.Больше чем уверен ,разница будет пшик,так что не надо нам голову морочить с вашим поздним выходом на пенсию.Это хорошо тем ,кто сидит по кабинетам и тяжелее карандаша не поднимает,а простому работяге это смерти подобно.Мы много уже посулов разных слышали.
16:18:19 23-03-2026
Ох и шулера!, ох! затейники!....
16:53:01 23-03-2026
А почему нельзя увеличить пенсию работающему пенсионеру, он же работает, отчисления от него идут в пенсионный, почему эти отчисления никак и нигде не учитываются ? Как вышел на пенсию, как пенсия назначилась, так ты ее и не сможешь увеличить, хоть миллионы зарабатывай и с них отчисления в ПФ делай. Несправедливо.
16:57:17 23-03-2026
Ради любопытства если к 65 положенным годам добавить еще пару лет задержки то какой шанс вообще получить хотя бы одну пенсию
17:00:56 23-03-2026
Если в 200-300 лет на пенсию выйти, какой коэффициент?
23:16:35 23-03-2026
Гость (17:00:56 23-03-2026) Если в 200-300 лет на пенсию выйти, какой коэффициент?... А отменят её, стырив ваши деньги. Особенно, если в руководстве потомки теперешних хапуг будут, то это 146%.
20:10:32 23-03-2026
Федя, дичь! (то первое, что пришло на ум)
20:18:08 23-03-2026
'Повышающих коэффициентов' не жаль, ибо дожить до их реализации далеко не у всех стариков получится...
22:15:51 23-03-2026
А можно уменьшить коэффициент и пойти раньше на пенсию? Например в 60 лет, как наши родители и деды, которые только галоши и делали.
23:19:16 23-03-2026
Ага, подняли возраст выхода на пенсию. так и тут не получай ещё несколько лет и это грамотное планирование? Они нас за дураков держат или сами непроходимо тупы?
08:27:06 24-03-2026
гость (23:19:16 23-03-2026) Грамотное планирование выхода на пенсию позволяет существенн... Нет,это совсем не дураки.По видимому ,отрабатывают заказ сверху.Никак они не подберутся к очередному грабежу стариков,надо им ещё увеличить возраст выхода на пенсию.Вот и стараются.