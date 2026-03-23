Грамотное планирование выхода на пенсию позволяет существенно повысить уровень будущих выплат без дополнительных взносов

23 марта 2026, 15:50, ИА Амител

Россияне могут увеличить свою пенсию по старости, если будут применять повышающие коэффициенты к индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК) и фиксированной выплате, рассказала RT Ольга Епифанова, председатель Социал-демократического союза женщин России и арбитражный управляющий Минюста.

Если подать заявление на пенсию с задержкой на год, то к ИПК будет применен коэффициент 1,07, а к фиксированной выплате — 1,056. Задержка на два года увеличит эти коэффициенты до 1,15 и 1,12 соответственно.

«Прибавка формируется сразу по двум элементам расчета, поэтому итоговая ежемесячная выплата увеличивается заметнее, чем если учитывать только один из этих компонентов», — отметила Епифанова.

Важно помнить, что этот механизм имеет ограничения. Повышающие коэффициенты можно получить только при отсрочке от 12 месяцев со дня возникновения права на пенсию. Максимальная отсрочка составляет десять лет.

«Отложив назначение пенсии на один-два года, можно гарантированно увеличить будущую пенсию в соответствии с законодательством», — подытожила эксперт.

