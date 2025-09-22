Россияне смещают траты с Европы на Китай и страны Юго-Восточной Азии

К такому выводу пришли специалисты Россельхозбанка после оценки транзакций по картам UnionPay за рубежом

На фоне запуска безвизового режима с Китаем Россельхозбанк проанализировал операции по картам UnionPay ("Юнион Пэй") за январь – август 2025 и 2024 годов. За этот период количество зарубежных транзакций увеличилось в 3,4 раза, а состав топ-10 стран по расходам существенно изменился. Очевидно, что россияне все чаще направляют средства в сторону Китая и стран Юго-Восточной Азии. После введения безвизового режима банк ожидает дальнейшего укрепления позиций Поднебесной в рейтинге.

«В 2025 году количество транзакций по картам UnionPay за рубежом выросло в 3,4 раза и теперь составляет 52% от общего числа транзакций по UnionPay, в то время как в прошлом году их доля была лишь 25%. Карта с каждым месяцем становится все более востребованным у россиян инструментом для оплаты в туристических и деловых поездках», – сказала руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Людмила Корсакова. И при этом добавила, что банк наблюдает стабильную тенденцию перераспределения расходов россиян с Европы в сторону Китая и стран Юго-Восточной Азии, но прежние лидеры рейтинга тоже продолжают расти, но менее интенсивно.

Наибольший рост зафиксировали в Таиланде – здесь россияне потратили почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Китай поднялся сразу на второе место с семикратным увеличением числа транзакций, сместив прошлогоднего лидера – ОАЭ – на третью строчку. Турция осталась на четвертом месте, хотя число операций в этой стране также выросло более чем в два раза.

Вьетнам продемонстрировал рекордный рост – количество транзакций увеличилось в девять раз, что позволило стране подняться с восьмого на пятое место, поменявшись местами с Италией. Индонезия и Сербия сохранили позиции в десятке, а впервые в топ вошли Узбекистан и Малайзия. При этом Португалия и Казахстан покинули рейтинг.

Теперь половину топ-10 стран по числу операций составляют государства Восточной и Юго-Восточной Азии – Таиланд, Китай, Вьетнам, Индонезия и Малайзия, отметила Людмила Корсакова. По ее словам, страны Запада постепенно теряют влияние в рейтинге. А Китай особенно выделяется: на него приходится 20% всех зарубежных транзакций по UnionPay в 2025 году, а за август число операций выросло в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом.

С учетом прогнозируемого увеличения турпотока на 30–40% после введения безвизового режима банк видит возможности для многократного роста объема операций.

