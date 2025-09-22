Россияне смещают траты с Европы на Китай и страны Юго-Восточной Азии
К такому выводу пришли специалисты Россельхозбанка после оценки транзакций по картам UnionPay за рубежом
22 сентября 2025, 14:30, ИА Амител erid: 2W5zFK1AjsW
На фоне запуска безвизового режима с Китаем Россельхозбанк проанализировал операции по картам UnionPay ("Юнион Пэй") за январь – август 2025 и 2024 годов. За этот период количество зарубежных транзакций увеличилось в 3,4 раза, а состав топ-10 стран по расходам существенно изменился. Очевидно, что россияне все чаще направляют средства в сторону Китая и стран Юго-Восточной Азии. После введения безвизового режима банк ожидает дальнейшего укрепления позиций Поднебесной в рейтинге.
«В 2025 году количество транзакций по картам UnionPay за рубежом выросло в 3,4 раза и теперь составляет 52% от общего числа транзакций по UnionPay, в то время как в прошлом году их доля была лишь 25%. Карта с каждым месяцем становится все более востребованным у россиян инструментом для оплаты в туристических и деловых поездках», – сказала руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Людмила Корсакова. И при этом добавила, что банк наблюдает стабильную тенденцию перераспределения расходов россиян с Европы в сторону Китая и стран Юго-Восточной Азии, но прежние лидеры рейтинга тоже продолжают расти, но менее интенсивно.
Наибольший рост зафиксировали в Таиланде – здесь россияне потратили почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Китай поднялся сразу на второе место с семикратным увеличением числа транзакций, сместив прошлогоднего лидера – ОАЭ – на третью строчку. Турция осталась на четвертом месте, хотя число операций в этой стране также выросло более чем в два раза.
Вьетнам продемонстрировал рекордный рост – количество транзакций увеличилось в девять раз, что позволило стране подняться с восьмого на пятое место, поменявшись местами с Италией. Индонезия и Сербия сохранили позиции в десятке, а впервые в топ вошли Узбекистан и Малайзия. При этом Португалия и Казахстан покинули рейтинг.
Теперь половину топ-10 стран по числу операций составляют государства Восточной и Юго-Восточной Азии – Таиланд, Китай, Вьетнам, Индонезия и Малайзия, отметила Людмила Корсакова. По ее словам, страны Запада постепенно теряют влияние в рейтинге. А Китай особенно выделяется: на него приходится 20% всех зарубежных транзакций по UnionPay в 2025 году, а за август число операций выросло в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом.
С учетом прогнозируемого увеличения турпотока на 30–40% после введения безвизового режима банк видит возможности для многократного роста объема операций.
АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)Реклама
15:19:56 22-09-2025
Я сместил траты с семги на минтай
15:33:20 22-09-2025
Перешла на свою старую одежду, в которой ходила 10 лет назад.
15:52:29 22-09-2025
Гость (15:33:20 22-09-2025) Перешла на свою старую одежду, в которой ходила 10 лет назад...
молодец, форму держишь
09:50:22 23-09-2025
Гость (15:33:20 22-09-2025) Перешла на свою старую одежду, в которой ходила 10 лет назад... ЗП мала?
09:55:55 23-09-2025
Гость (15:33:20 22-09-2025) Перешла на свою старую одежду, в которой ходила 10 лет назад... Сняла с себя китайское шмотьё, перетрясла шкаф, и достала оттуда старые покупки из Милана?
Похвально, молодец, ценю.
10:00:49 23-09-2025
! (09:55:55 23-09-2025) Сняла с себя китайское шмотьё, перетрясла шкаф, и достала от... сейчас авторские кокошники в моде.
15:39:52 22-09-2025
Из развлечений позволяю себе только посещение своей домашней библиотеки.
15:51:23 22-09-2025
А я просто ложусь спать
16:35:03 23-09-2025
куда можно улететь без проблем и пересадок - там и тратят. А Россельхоз - просто единственный не под санкциями и с платежной системой Юнион Пей. Вот и вся аналитика. Португалия - очень смешно. Сколько человек из Барнаула в этом году посетили Испанию, Португалию или Италию? человек 10? а Вьет и Тай? полгорода
08:38:15 05-10-2025
Барнаул богатый город. Из нашего только мэр, куда-то всё время летает. А озимые садим. Дрова заготавливаем. так как уголь не по карману