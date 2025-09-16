Алтайский бизнес получил от Россельхозбанка на 2,2 млрд больше, чем год назад

Основные заемщики – предприятия агросектора

16 сентября 2025, 16:10, ИА Амител erid: 2W5zFJVa1RA

Трактор / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

В первые десять дней сентября 2025 года малый и средний бизнес Алтайского края получил в Россельхозбанке кредиты на 8,5 млрд рублей. Это на 2,2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий портфель по этой категории клиентов превысил 15 млрд рублей.

Аграрии остаются главными заемщиками

Основными получателями кредитов стали агропредприятия. Они берут займы для посевных и уборочных работ, покупки техники, топлива, удобрений и для обновления производственных процессов.

Более половины выдач (64%) пошло на пополнение оборотных средств. Еще 36% составили инвестиционные кредиты, в том числе 32% в формате проектного финансирования. На сезонные работы аграриям двух регионов Алтая банк выделил 5,3 млрд рублей.

Поддержка инвестпроектов

Отдельное направление работы филиала связано с инвестиционными проектами малого и среднего бизнеса. Сейчас в крае реализуют около 15 таких проектов, их общая стоимость превышает 4,7 млрд рублей.

«Финансирование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Алтайского филиала. Активно этому способствуют программы государственной поддержки, упрощение процедур оформления займов, а также банковские продукты, направленные на повышение уровня лояльности клиентов», – сказал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

И отметил, что банк также продолжает совершенствовать цифровые сервисы для данного сегмента бизнеса.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама