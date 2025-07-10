НОВОСТИПроисшествия

Россияне сообщили о сбоях в работе СБП и банков

В НСПК подтвердили замедление работы системы быстрых платежей

10 июля 2025, 20:51, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Время обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП) выросло из-за инцидента на стороне провайдера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее в соцсетях стали поступать сообщения, что в работе СБП появились сбои. Кроме того, россияне жаловались на сбои в работе банков. 

"Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме", – заявили в НСПК. 

Отметим, что количество жалоб превысило четыре тысячи. 

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

21:45:04 10-07-2025

Оборудование устарело возможно?

Avatar Picture
Russkiy

21:56:35 10-07-2025

Тоже читал, что в 2024-25 году оборудование начнёт устаревать и будут систематически сбои.

Avatar Picture
Гость

21:58:59 10-07-2025

вот это понимаю "отказоустойчивость", на час платежи встали по стране.

Avatar Picture
Гость

23:39:57 10-07-2025

Наличка рулит

Avatar Picture
гость

01:14:56 11-07-2025

Промсвязьбанк ещё за май кэшбэк вернуть не может.

Avatar Picture
Гость

10:57:03 11-07-2025

Замедлились быстрые переводы ахаха

Avatar Picture
Гость

11:19:23 11-07-2025

Может пора наличку снимать, да в чулке пока подержать...

Avatar Picture
Пессимист 2

13:43:32 11-07-2025

Гость (11:19:23 11-07-2025) Может пора наличку снимать, да в чулке пока подержать...... Хорошая идея. Но где взять чулки? Шутка. Деньги. У меня 960 р. на карте...

Avatar Picture
Гость

11:22:56 11-07-2025

Разумеется, это прекрасно — цифровизация. Жизнь стала ярче, общение — легче, в том числе и в сфере платежей.

Однако меня беспокоит один момент! Если вдруг отключат электричество, программы не будут работать, или оборудование устарело, а оперативно заменить его мы не можем из-за санкций. Получается, без наличных никуда?

Avatar Picture
Musik

13:56:54 11-07-2025

Гость (11:22:56 11-07-2025) Разумеется, это прекрасно — цифровизация. Жизнь стала ярче, ... с калькулятора будем выходить в инет

