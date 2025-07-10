Россияне сообщили о сбоях в работе СБП и банков

В НСПК подтвердили замедление работы системы быстрых платежей

10 июля 2025, 20:51, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Время обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП) выросло из-за инцидента на стороне провайдера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее в соцсетях стали поступать сообщения, что в работе СБП появились сбои. Кроме того, россияне жаловались на сбои в работе банков.

"Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме", – заявили в НСПК.

Отметим, что количество жалоб превысило четыре тысячи.