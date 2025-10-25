Россиянин с тесаком напал на полицейских в Корее

Против дебошира применили электрошокер и холостые патроны

25 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Полиция, органы / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Корее нетрезвый россиянин, вооруженный тесаком, совершил нападение на сотрудников полиции. Для его усмирения были использованы боевые и нелетальные патроны, а также электрошоковое оружие.

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел в сеульском районе Мун-дон, где гражданин России разгуливал с ножом. Случайный прохожий столкнулся с дебоширом. 34-летний россиянин, размахивая тесаком, стал крушить витрины магазинов и бить кулаком по стенам.

Прибывшие на место происшествия полицейские потребовали от мужчины сложить оружие. Игнорируя требования, пьяный нарушитель начал угрожать стражам порядка. Правоохранители попытались обезвредить его электрошокером, но это не дало результата. Затем были применены холостые патроны, которые также не остановили нападавшего, после чего по нему открыли огонь боевыми. В итоге мужчина был задержан и помещен под стражу.