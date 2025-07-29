Пьяный вахтовик отомстил работодателю, засыпав новую дорогу экскаватором на Ямале
Мужчину задержали — ему грозит тюремное заключение
29 июля 2025, 17:30, ИА Амител
Вахтовик-экскаваторщик из Оренбурга отомстил своим работодателям в Ямало-Ненецком автономном округе и засыпал дорогу. Об этом сообщает 56orb.ru.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что оренбуржец за рулем спецтехники раскидывает землю по новому асфальту и ломает дорожные знаки. По словам коллег, мужчина не мог им управлять — права у него забрали за вождение в пьяном виде. Именно из-за этого его и решил уволить работодатель.
Решение начальство огорчило вахтовика и он решил отомстить. По словам очевидцев, оренбуржец был или пьян, или под чем-то более серьезным.
В Госавтоинспекции Ямала заявили, что мужчину задержали. В отношении злоумышленника составлены административные материалы, а также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное по ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
20:06:41 29-07-2025
Несостоявшийся "Киллдозер". Если кто помнит такого
22:42:18 29-07-2025
Гость (20:06:41 29-07-2025) Несостоявшийся "Киллдозер". Если кто помнит такого... "Скала Фреглов"?
20:50:37 29-07-2025
А работает хорошо, споро.
Голова дурная, а руки хорошие.
09:31:28 30-07-2025
Они все такие на стройке обидчивые))).