Россиянка засудила мужа, который обматерил ее во время ссоры

Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении

23 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Супруги после ссоры / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Липецка через суд добилась наказания для мужа, который обругал ее во время семейной ссоры. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина обратилась с заявлением в надзорное ведомство и представила доказательства – аудиозаписи разговоров и скриншоты переписок.

«Оскорбительные выражения являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения. Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному штраф в размере трех тысяч рублей», – уточнили в официальном Telegram-канале прокуратуры.

