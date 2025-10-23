Россиянка засудила мужа, который обматерил ее во время ссоры
Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении
23 октября 2025, 11:15, ИА Амител
Жительница Липецка через суд добилась наказания для мужа, который обругал ее во время семейной ссоры. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина обратилась с заявлением в надзорное ведомство и представила доказательства – аудиозаписи разговоров и скриншоты переписок.
«Оскорбительные выражения являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения. Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному штраф в размере трех тысяч рублей», – уточнили в официальном Telegram-канале прокуратуры.
Ранее в России предложили вернуть госпошлину супругам, которые передумали разводиться. Сейчас при подаче заявления о расторжении брака каждый из супругов обязан заплатить по 5 тысяч рублей. Однако если муж и жена примиряются в ходе бракоразводного процесса, эти деньги в семейный бюджет не возвращаются.
11:21:57 23-10-2025
А зачем? Она с ним жить собирается?
11:39:30 23-10-2025
После суда они продолжат жить долго и счастливо, или всё же последует типичный сценарий "топор-пакет-Нева"?
11:55:49 23-10-2025
братец, беги от нее не оглядываясь!
12:57:05 23-10-2025
От меня бы на следующий же день заявление на развод последовало бы.
13:04:20 23-10-2025
Оооо! Я то думал... Во время секса...? Вот тут да!
А во время ссоры...?
Банальщина
14:23:57 23-10-2025
Или полная дура, или уже все с него взяла и настала пора сворачивать бизнес-проект "Семья".