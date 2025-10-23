НОВОСТИОбщество

Россиянка засудила мужа, который обматерил ее во время ссоры

Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении

23 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Супруги после ссоры / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Жительница Липецка через суд добилась наказания для мужа, который обругал ее во время семейной ссоры. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина обратилась с заявлением в надзорное ведомство и представила доказательства – аудиозаписи разговоров и скриншоты переписок.

«Оскорбительные выражения являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения. Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному штраф в размере трех тысяч рублей», – уточнили в официальном Telegram-канале прокуратуры.

Ранее в России предложили вернуть госпошлину супругам, которые передумали разводиться. Сейчас при подаче заявления о расторжении брака каждый из супругов обязан заплатить по 5 тысяч рублей. Однако если муж и жена примиряются в ходе бракоразводного процесса, эти деньги в семейный бюджет не возвращаются.

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд оштрафовал супругов за исполнение песни во время застолья

Видеозапись с исполнением песни была распространена в одном из мессенджеров
Avatar Picture
Гость

11:21:57 23-10-2025

А зачем? Она с ним жить собирается?

Avatar Picture
Гость

11:39:30 23-10-2025

После суда они продолжат жить долго и счастливо, или всё же последует типичный сценарий "топор-пакет-Нева"?

Avatar Picture
Гость

11:55:49 23-10-2025

братец, беги от нее не оглядываясь!

Avatar Picture
Гость

12:57:05 23-10-2025

От меня бы на следующий же день заявление на развод последовало бы.

Avatar Picture
Гость

13:04:20 23-10-2025

Оооо! Я то думал... Во время секса...? Вот тут да!
А во время ссоры...?
Банальщина

Avatar Picture
Гость

14:23:57 23-10-2025

Или полная дура, или уже все с него взяла и настала пора сворачивать бизнес-проект "Семья".

