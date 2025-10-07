Суд оштрафовал супругов за исполнение песни во время застолья
07 октября 2025, 22:30, ИА Амител
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Краснодарском крае суд привлек к административной ответственности супружескую пару за исполнение песни на украинском языке во время застолья, сообщает "Лента.ру".
Инцидент произошел вечером 8 августа, когда Антон и Светлана Петренко исполнили композицию, содержащую дискредитацию использования российских войск.
Видеозапись с исполнением песни была распространена в одном из мессенджеров. На судебном заседании оба подсудимых раскаялись в содеянном.
Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения и назначил каждому штраф в размере 30 тысяч рублей.
22:44:24 07-10-2025
Если дискредитация, то мало штрафанули. А так-то украинские народные можно послушать и попеть. К примеру:"Смотрю я на небо и думку гадаю:почему я не сокол, почему не летаю? "
22:51:10 07-10-2025
А как суд понял? Песня же на украинском языке.
11:47:49 08-10-2025
Гость (22:51:10 07-10-2025) А как суд понял? Песня же на украинском языке.... это не язык, а говор южнорусский. многое понятно. если и язык - то выдуманный на 60 процентов. как эсперанто
23:01:21 07-10-2025
Скажите, а буквы ещё не под запретом? А то, поди, я тут дискредитирую, не зная. А незнание от ответственности не освобождает. И читать умею - вдруг это усугубляет?
07:36:00 08-10-2025
Кхм... (23:01:21 07-10-2025) Скажите, а буквы ещё не под запретом? А то, поди, я тут диск... Россия - фантастических возможностей, доживем и до этого.
06:59:59 08-10-2025
Большевики, пели песни в лесу, а потом произошла Великая Октябрьская революция.
07:28:55 08-10-2025
Мама моя украинка, Мне самому штраф заплатить или ждать решения суда?
09:10:09 08-10-2025
Напишите чистосердечное, что вы иногент
11:49:13 08-10-2025
Из деревни (07:28:55 08-10-2025) Мама моя украинка, Мне самому штраф заплатить или ждать реше... что вы тут городите? вы поете песни с оскорблениями Войск РФ? или что? не нужно тут тыкать всем свое украинство, культуры отмены в РФ нет
15:38:45 08-10-2025
Обязательно поем и оскорбляем. Как же там было? Ах да...
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?
Наши жены, пушки заряжены,
Вот кто наши жены.
Согласно недавнему постановлению суда об истории о женщине и волшебном змее "традиционные отношения должны быть не просто между мужчиной и женщиной, но и способными дать потомство". Конец цитаты
07:36:29 08-10-2025
Тупанули супружники.
08:11:55 08-10-2025
а что за песня то?
09:15:43 08-10-2025
Гость (08:11:55 08-10-2025) а что за песня то?... Да, поди, "Червона калина". 😁
10:12:43 08-10-2025
А мы еще украинцев осуждаем, что они запрещают русский язык. А судьи-то кто?
10:34:19 08-10-2025
Гость (10:12:43 08-10-2025) А мы еще украинцев осуждаем, что они запрещают русский язык.... Это другое. Не сравнивай.
11:50:35 08-10-2025
Гость (10:12:43 08-10-2025) А мы еще украинцев осуждаем, что они запрещают русский язык.... вы глупый? вы текст статьи читаете7 если вы на русском будете распространят дискредитацию ВС РФ, вас тоже оштрафуют. Дело не в языке, а в контенте, не тупите
20:34:04 08-10-2025
Гость (11:50:35 08-10-2025) вы глупый? вы текст статьи читаете7 если вы на русском будет... С каких пор правда стала дискредитацией?
13:01:18 08-10-2025
Пару компрометирующих строчек из песни приведите. Что-то не верится в этот маразм.
15:18:32 08-10-2025
Сколько тут бандеровцев собралось!
11:40:30 09-10-2025
Непохожий (15:18:32 08-10-2025) Сколько тут бандеровцев собралось!... ведь ясно написано в песне плохие слова о русской армии, а не потому что она на украинском, вы уже как в Европе, все переврут, напридумывают, что русские уже на них наступают, и мусолят эту чушь