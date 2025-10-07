Суд оштрафовал супругов за исполнение песни во время застолья

Видеозапись с исполнением песни была распространена в одном из мессенджеров

07 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Краснодарском крае суд привлек к административной ответственности супружескую пару за исполнение песни на украинском языке во время застолья, сообщает "Лента.ру".

Инцидент произошел вечером 8 августа, когда Антон и Светлана Петренко исполнили композицию, содержащую дискредитацию использования российских войск.

Видеозапись с исполнением песни была распространена в одном из мессенджеров. На судебном заседании оба подсудимых раскаялись в содеянном.

Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения и назначил каждому штраф в размере 30 тысяч рублей.