Россиянка уличила мужа в измене при помощи умной колонки
Мужчина попросил включить "музыку для секса" на телефоне в другом городе, но она включилась дома
16 ноября 2025, 07:50, ИА Амител
Москвич, прибыв к любовнице в Торжок, отдал умной колонке команду запустить "музыку для секса" через смартфон. Однако его домашняя колонка продублировала запрос на полную громкость и разбудила его супругу. Итогом стал развод.
Как сообщает Baza, муж 29-летней москвички Илины отправился якобы в рабочую поездку. Преданная супруга проводила его, не подозревая обмана. В какой-то момент, ночью, Илина услышала воспроизведение песни откровенного содержания. Потрясенная случившимся, она поговорила с мужем, в результате выяснилось, что никакой командировки не было, а мужчина ездил к другой даме сердца в тверской городок Торжок.
Разгневанная Илина немедленно подала документы на развод. По ее словам, муж предпринял лишь одну попытку загладить свою вину, явившись с повинной. Однако он упустил из виду следы тонального крема другой женщины на своей футболке.
08:32:07 16-11-2025
А следы от губной помады не обнаружила!!!
08:45:22 16-11-2025
Из за умной колонки бабёшка стала брошенкой ?
Кому теперь нужна эта ттелятина, не первой свежести?
14:06:07 16-11-2025
Гость (08:45:22 16-11-2025) Из за умной колонки бабёшка стала брошенкой ?Кому теперь... Так мужик тоже не первой свежести.Да и тупой к тому же
09:21:05 16-11-2025
Новость года
11:13:12 16-11-2025
Теперь из несчастной семьи получится две счастливые, ну как минимум одна точно.
21:02:52 16-11-2025
Гость (11:13:12 16-11-2025) Теперь из несчастной семьи получится две счастливые, ну как ... вообще не факт
11:58:18 16-11-2025
Как это он быстро раскололся. А проблем с мобильным интернетом не наблюдалось?
12:29:20 16-11-2025
Новой семье бабник счастья не принесет. Выиграла как раз женщина, оставшаяся одна)
12:31:14 16-11-2025
Сколько лет дураку, что пользуется новомодными феньками?
21:02:01 16-11-2025
странно, а разве прослушивание какой- то музыки говорит об измене?
10:55:24 17-11-2025
Элен без ребят (21:02:01 16-11-2025) странно, а разве прослушивание какой- то музыки говорит об и... вот вот, мошт мужик сам с собой решил поуединяться... это еще одно сомнение в истории )))
10:54:50 17-11-2025
Очень сомнительная история. Вообще автор поста имел дело с умными колонками, собенно если их несколько?
1. Если он отдал команду включить музыуку, как минимум, та колонка (в другом городе) должна быть под его аккаунтом, это во первых,
2. Во вторых, чтобы колонка "продублировала" ей нужно дать команду, чотбы играла музыка НА ВСЕХ устройствах, которые зарегистрированы в умном доме. Либо дать команду играть именно на колонке которая дома. Что тоже под сомнением.
3. В третьих, если допустить вариант, что всетаки п.1 соблюден, то есть колонка в другом городе под его аккаунтом, то она должна отображаться в умном доме, и незаметить ее сложно.
В общем какой то бред на самом деле.