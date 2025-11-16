Россиянка уличила мужа в измене при помощи умной колонки

Мужчина попросил включить "музыку для секса" на телефоне в другом городе, но она включилась дома

16 ноября 2025, 07:50, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Москвич, прибыв к любовнице в Торжок, отдал умной колонке команду запустить "музыку для секса" через смартфон. Однако его домашняя колонка продублировала запрос на полную громкость и разбудила его супругу. Итогом стал развод.

Как сообщает Baza, муж 29-летней москвички Илины отправился якобы в рабочую поездку. Преданная супруга проводила его, не подозревая обмана. В какой-то момент, ночью, Илина услышала воспроизведение песни откровенного содержания. Потрясенная случившимся, она поговорила с мужем, в результате выяснилось, что никакой командировки не было, а мужчина ездил к другой даме сердца в тверской городок Торжок.

Разгневанная Илина немедленно подала документы на развод. По ее словам, муж предпринял лишь одну попытку загладить свою вину, явившись с повинной. Однако он упустил из виду следы тонального крема другой женщины на своей футболке.