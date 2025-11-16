НОВОСТИОбщество

Россиянка уличила мужа в измене при помощи умной колонки

Мужчина попросил включить "музыку для секса" на телефоне в другом городе, но она включилась дома

16 ноября 2025, 07:50, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Москвич, прибыв к любовнице в Торжок, отдал умной колонке команду запустить "музыку для секса" через смартфон. Однако его домашняя колонка продублировала запрос на полную громкость и разбудила его супругу. Итогом стал развод.

Как сообщает Baza, муж 29-летней москвички Илины отправился якобы в рабочую поездку. Преданная супруга проводила его, не подозревая обмана. В какой-то момент, ночью, Илина услышала воспроизведение песни откровенного содержания. Потрясенная случившимся, она поговорила с мужем, в результате выяснилось, что никакой командировки не было, а мужчина ездил к другой даме сердца в тверской городок Торжок.

Разгневанная Илина немедленно подала документы на развод. По ее словам, муж предпринял лишь одну попытку загладить свою вину, явившись с повинной. Однако он упустил из виду следы тонального крема другой женщины на своей футболке.

Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Муж извинился перед женой, которая изменяла ему с восемью мужчинами

Житель Китая ранее ловил супругу на неверности, но простил
НОВОСТИОбщество

Россия суд

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

08:32:07 16-11-2025

А следы от губной помады не обнаружила!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:22 16-11-2025

Из за умной колонки бабёшка стала брошенкой ?
Кому теперь нужна эта ттелятина, не первой свежести?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

14:06:07 16-11-2025

Гость (08:45:22 16-11-2025) Из за умной колонки бабёшка стала брошенкой ?Кому теперь... Так мужик тоже не первой свежести.Да и тупой к тому же

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:21:05 16-11-2025

Новость года

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:12 16-11-2025

Теперь из несчастной семьи получится две счастливые, ну как минимум одна точно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:02:52 16-11-2025

Гость (11:13:12 16-11-2025) Теперь из несчастной семьи получится две счастливые, ну как ... вообще не факт

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:18 16-11-2025

Как это он быстро раскололся. А проблем с мобильным интернетом не наблюдалось?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:20 16-11-2025

Новой семье бабник счастья не принесет. Выиграла как раз женщина, оставшаяся одна)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:14 16-11-2025

Сколько лет дураку, что пользуется новомодными феньками?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:02:01 16-11-2025

странно, а разве прослушивание какой- то музыки говорит об измене?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:24 17-11-2025

Элен без ребят (21:02:01 16-11-2025) странно, а разве прослушивание какой- то музыки говорит об и... вот вот, мошт мужик сам с собой решил поуединяться... это еще одно сомнение в истории )))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:50 17-11-2025

Очень сомнительная история. Вообще автор поста имел дело с умными колонками, собенно если их несколько?
1. Если он отдал команду включить музыуку, как минимум, та колонка (в другом городе) должна быть под его аккаунтом, это во первых,
2. Во вторых, чтобы колонка "продублировала" ей нужно дать команду, чотбы играла музыка НА ВСЕХ устройствах, которые зарегистрированы в умном доме. Либо дать команду играть именно на колонке которая дома. Что тоже под сомнением.

3. В третьих, если допустить вариант, что всетаки п.1 соблюден, то есть колонка в другом городе под его аккаунтом, то она должна отображаться в умном доме, и незаметить ее сложно.

В общем какой то бред на самом деле.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров