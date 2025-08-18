Россиянка выиграла в лотерее 33 миллиона рублей

Женщина считает, что такой приз она заслужила

18 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей в лотерее "Мечталлион", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи".

Женщина, которая работает контролером на региональной фабрике дверей, рассказала, что купила последний билет на кассе в магазине "Магнит" – и он оказался счастливым. По словам россиянки, она верила, что такая удача с ней когда-нибудь произойдет, "потому что заслужила".

«Гороскоп мне всегда говорил, что для Весов август будет финансово благоприятным. И рука чесалась очень сильно две недели. [...] А в дни перед выигрышем совсем невозможно чесалась», – рассказала она.

На выигрыш женщина планирует купить детям квартиру и себе – дачу.