Россиянка выиграла в лотерее 33 миллиона рублей
Женщина считает, что такой приз она заслужила
18 августа 2025, 14:45, ИА Амител
Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей в лотерее "Мечталлион", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи".
Женщина, которая работает контролером на региональной фабрике дверей, рассказала, что купила последний билет на кассе в магазине "Магнит" – и он оказался счастливым. По словам россиянки, она верила, что такая удача с ней когда-нибудь произойдет, "потому что заслужила".
«Гороскоп мне всегда говорил, что для Весов август будет финансово благоприятным. И рука чесалась очень сильно две недели. [...] А в дни перед выигрышем совсем невозможно чесалась», – рассказала она.
На выигрыш женщина планирует купить детям квартиру и себе – дачу.
14:49:28 18-08-2025
Армянская лотерея ушла на второй план.
Теперь разгоняют другую))))))
14:52:52 18-08-2025
Маните, всё маните...!!!
15:56:23 18-08-2025
Гость (14:52:52 18-08-2025) Маните, всё маните...!!!...
Да, слышим каждый раз про последний билет в последнюю секунду на кассе по гороскопу...по факту, всё выигрывает тот, кто "крутит" лотерейку.
15:08:15 18-08-2025
А меня озон со своими морковка и швыряет регулярно, хотя я однозначно заслужил выиграть скидку 15% на что-нибудь. Только пусть мне эту скидку выплатят, а товар я брать не буду. У меня мечта- иметь несколько квартир, сдавать их и не работать. И ещё кошелёк с миллионом найти...
15:49:39 18-08-2025
Что, совсем никак играть не хотят? 😆
22:33:06 18-08-2025
Гость (15:49:39 18-08-2025) Что, совсем никак играть не хотят? 😆... Выиграл летом ящик клубники (2 кг) с третьей попытки в Барнауле отдали без проблем)) Организация разыгрывает почти каждую неделю по 10 ящиков ягоды бесплатно, какая писать не буду чтоб не начали верещать, что реклама. Мелочь но зато разыгрывают реально и реально отдают. БЕСПлатно.
17:10:17 18-08-2025
Чесалась..... так может надо было помыться?) ))))
Неубедительаня история. Не уговорили купить