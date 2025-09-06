НОВОСТИЗдоровье

Российская вакцина против рака готова к клиническому применению

Документы на разрешение испытания уже направили в Минздрав

06 сентября 2025, 16:23, ИА Амител

Вакцина "Спутник V" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Вакцина "Спутник V" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российская вакцина против рака готова к клиническому применению. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью "Известиям" на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, доклинические исследования подтвердили безопасность и высокую эффективность препарата. В конце лета 2025 года ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на клинические испытания.

Отдельно Скворцова отметила прогресс в области нейропротезирования: «Создание биосовместимых микроэлекторов позволяет применять метод нейромодуляции для лечения фантомных болей и восстановления нервных импульсов».

Комментарии 10

Avatar Picture
Александр

18:17:22 06-09-2025

уже много их было-и что?

Avatar Picture
Гость

18:24:09 06-09-2025

Миллионы людей угробила "вакцина" против "ковида" и, ужаснув кошмаром последствий, перестала котироваться... Не беда: готова новая "панацея", гарантирующая "исцеление" онкобольным простофилям!

Avatar Picture
Гость

20:24:52 06-09-2025

Гость (18:24:09 06-09-2025) Миллионы людей угробила "вакцина" против "ковида" и, ужаснув... Когда ты онкобольной, любая соломинка хороша. Для меня вопрос в том - а от какого рака? Их много. Прям универсальная?

Avatar Picture
Гость

09:07:59 07-09-2025

Гость (20:24:52 06-09-2025) Когда ты онкобольной, любая соломинка хороша. Для меня вопро... да ни от какого

Avatar Picture
Гость

18:28:11 06-09-2025

дай бог

Avatar Picture
Гость

18:54:11 06-09-2025

Надо сначала на собаках испытать.

Avatar Picture
Гость

21:41:51 06-09-2025

Смешно.Науки как таковой нету,но вакцина есть.

Avatar Picture
Кхм...

22:56:12 06-09-2025

Жириновский сколько там раз перед смертью провакцинировался?
🤣
А вакцину православно делали? С молебном, под колокола? А провизоры проверенные, не иноагенты? МАх установили?

Avatar Picture
Гость

08:57:01 07-09-2025

Кхм... (22:56:12 06-09-2025) Жириновский сколько там раз перед смертью провакцинировался?... Кхм, Россия страна чудес. Хорошо, что я в эти чудеса не верю, а верю Создателю, а потому с его помощью, в отличие от Элен бездетной, живу без проблем.

Avatar Picture
Гость

10:00:16 07-09-2025

Ага, от ковида не стали прокалываться, решили графеном под другим соусом напичкать

