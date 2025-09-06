Документы на разрешение испытания уже направили в Минздрав

06 сентября 2025, 16:23, ИА Амител

Вакцина "Спутник V" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российская вакцина против рака готова к клиническому применению. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью "Известиям" на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, доклинические исследования подтвердили безопасность и высокую эффективность препарата. В конце лета 2025 года ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на клинические испытания.

Отдельно Скворцова отметила прогресс в области нейропротезирования: «Создание биосовместимых микроэлекторов позволяет применять метод нейромодуляции для лечения фантомных болей и восстановления нервных импульсов».