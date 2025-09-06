Российская вакцина против рака готова к клиническому применению
Документы на разрешение испытания уже направили в Минздрав
06 сентября 2025, 16:23, ИА Амител
Российская вакцина против рака готова к клиническому применению. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью "Известиям" на Восточном экономическом форуме.
По ее словам, доклинические исследования подтвердили безопасность и высокую эффективность препарата. В конце лета 2025 года ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на клинические испытания.
Отдельно Скворцова отметила прогресс в области нейропротезирования: «Создание биосовместимых микроэлекторов позволяет применять метод нейромодуляции для лечения фантомных болей и восстановления нервных импульсов».
18:17:22 06-09-2025
уже много их было-и что?
18:24:09 06-09-2025
Миллионы людей угробила "вакцина" против "ковида" и, ужаснув кошмаром последствий, перестала котироваться... Не беда: готова новая "панацея", гарантирующая "исцеление" онкобольным простофилям!
20:24:52 06-09-2025
Гость (18:24:09 06-09-2025) Миллионы людей угробила "вакцина" против "ковида" и, ужаснув... Когда ты онкобольной, любая соломинка хороша. Для меня вопрос в том - а от какого рака? Их много. Прям универсальная?
09:07:59 07-09-2025
Гость (20:24:52 06-09-2025) Когда ты онкобольной, любая соломинка хороша. Для меня вопро... да ни от какого
18:28:11 06-09-2025
дай бог
18:54:11 06-09-2025
Надо сначала на собаках испытать.
21:41:51 06-09-2025
Смешно.Науки как таковой нету,но вакцина есть.
22:56:12 06-09-2025
Жириновский сколько там раз перед смертью провакцинировался?
🤣
А вакцину православно делали? С молебном, под колокола? А провизоры проверенные, не иноагенты? МАх установили?
08:57:01 07-09-2025
Кхм... (22:56:12 06-09-2025) Жириновский сколько там раз перед смертью провакцинировался?... Кхм, Россия страна чудес. Хорошо, что я в эти чудеса не верю, а верю Создателю, а потому с его помощью, в отличие от Элен бездетной, живу без проблем.
10:00:16 07-09-2025
Ага, от ковида не стали прокалываться, решили графеном под другим соусом напичкать