Российские таможенники пресекли контрабанду золота на 267 млн рублей на Дальнем Востоке

Контрабандисту грозит до десяти лет колонии и штраф до одного миллиона

05 сентября 2025, 17:52, ИА Амител

Золото на 264 миллиона пытался вывезти иностранец из России / Источник фото: телеграм-канал ФТС России

Во время досмотра фуры, следовавшей в китайский город Хайхэ, в тайнике между кабиной тягача и прицепом обнаружили 25 слитков драгоценного металла. За рулем грузовика находился иностранец, который признал причастность к контрабанде, сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Экспертиза показала, что общий вес изъятых брусков составил 30,6 килограмма чистого золота, остальное – примеси серебра. Общая стоимость – примерно 267 миллионов рублей», – пишут в Telegram-канале ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Якутии сотрудники добывающего предприятия решили обогатиться за счет кражи золота и вынесли драгоценный металл на сумму около 668 миллионов рублей.