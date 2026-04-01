Росстандарт принял ГОСТ на безопасность учебного оборудования

Требования к прочности, защите от электричества и острых углов вступят в силу в июне

01 апреля 2026, 09:31, ИА Амител

Росстандарт впервые принял ГОСТ на учебное оборудование. Документ вступит в силу в июне 2026 года. Ранее, с 1990 года, в стране действовал отдельный стандарт на школьное оборудование, сообщает РИА Новости.

Новый ГОСТ впервые системно регулирует безопасность приборов, аппаратуры и моделей, которые используют не только в школах, но и в образовательных организациях всех уровней.

Стандарт закрепляет требования к прочности, устойчивости, пожарной и гигиенической безопасности. Под действие попадают лабораторные наборы, учебно-производственные станки, цифровые лаборатории, интерактивные комплексы и VR-оборудование.

Для школьников 7–14 лет оборудование должны разрабатывать с учетом повышенной активности детей. Конструкция должна быть прочной, с блокировками и без возможности случайного доступа к опасным частям.

Острые углы, заусенцы и шероховатости запрещены. Вращающиеся высокоскоростные части снабжают защитными кожухами.

Особые требования — к электробезопасности. Приборы разрешено использовать только под контролем преподавателя. Напряжение должно быть безопасным: 12 вольт — для начальной школы, 24 вольта — для основной, 36 вольт — для среднего профессионального образования.

Токсичные, аллергенные и взрывоопасные материалы в учебном оборудовании не допускаются.

В Росстандарте подчеркнули: принятие стандарта важно в условиях масштабного обновления образовательной инфраструктуры и внедрения современных технологий. Единые требования снизят риски травматизма и аварий в мастерских и лабораториях, а также повысят качество продукции на рынке.