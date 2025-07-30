Росстат: 45 тысяч россиян зарабатывают более миллиона рублей в месяц

С 2023 года их число выросло в два раза

30 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В 2025 году зарплата у более 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Число граждан с зарплатой от миллиона рублей достигло 45 428 человек. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году (24 400 человек). При этом до двух миллионов рублей в месяц получали 34 399 человек, от двух до трех — 5 728, а более трех — 5 301.

Больше всего россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц, заняты в следующих областях:

информации и связи (9,9 тыс. человек);

торговли (6,7 тыс. человек);

обрабатывающей промышленности (6,3 тыс. человек);

финансовые и страховые компании (6,2 тыс. человек).

Двумя годами ранее большинство таких сотрудников работали в торговле, финансах и обрабатывающей промышленности.

В текущем году доля россиян с зарплатой более миллиона рублей составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% в 2023 году.

Анализ распределения числа работников по размерам зарплаты проводят по итогам апреля раз в два года. Исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций кроме малого бизнеса.