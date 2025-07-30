Росстат: 45 тысяч россиян зарабатывают более миллиона рублей в месяц
С 2023 года их число выросло в два раза
30 июля 2025, 13:00, ИА Амител
В 2025 году зарплата у более 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Число граждан с зарплатой от миллиона рублей достигло 45 428 человек. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году (24 400 человек). При этом до двух миллионов рублей в месяц получали 34 399 человек, от двух до трех — 5 728, а более трех — 5 301.
Больше всего россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц, заняты в следующих областях:
- информации и связи (9,9 тыс. человек);
- торговли (6,7 тыс. человек);
- обрабатывающей промышленности (6,3 тыс. человек);
- финансовые и страховые компании (6,2 тыс. человек).
Двумя годами ранее большинство таких сотрудников работали в торговле, финансах и обрабатывающей промышленности.
В текущем году доля россиян с зарплатой более миллиона рублей составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% в 2023 году.
Анализ распределения числа работников по размерам зарплаты проводят по итогам апреля раз в два года. Исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций кроме малого бизнеса.
13:15:26 30-07-2025
Вот и все, что нужно знать о средней зарплате)))
В страховой компании- 1 млн., дворник- 20 тыс. А средняя у них по 510 тыс )))
13:30:38 30-07-2025
Гость (13:15:26 30-07-2025) Вот и все, что нужно знать о средней зарплате)))В страхо... Но дворнику от знания средней зп не легче😂
13:46:27 30-07-2025
Гость (13:15:26 30-07-2025) Вот и все, что нужно знать о средней зарплате)))В страхо... Т.е. по вашему в России всего 90 тысяч работников, из них 45 получают миллион, 45 минималка.
15:08:54 30-07-2025
Гость (13:15:26 30-07-2025) Вот и все, что нужно знать о средней зарплате)))В страхо... А дворник заслуживает более 20 тысяч? Не, ну вот серьезно?
17:05:24 30-07-2025
Гость (15:08:54 30-07-2025) А дворник заслуживает более 20 тысяч? Не, ну вот серьезно? ... Дворник, как и другой работник, заслуживает зарплату, которая позволит ему иметь крышу над головой, питаться, одеваться, обеспечить этим своих детей, а также хотя бы один раз в год отдохнуть.
13:23:20 30-07-2025
Ну что сказать. Позавидуем им
13:29:59 30-07-2025
Мы рады за них. Но не от всего сердца
13:35:52 30-07-2025
Почему бы не опубликовать сколько процентов получают з.п ниже средней
13:37:39 30-07-2025
Да это все министры, топ менеджеры, высшие военачальники и думцы. Дворников и продавцов-кассиров в этом списке нет.
14:54:16 30-07-2025
Гость (13:37:39 30-07-2025) Да это все министры, топ менеджеры, высшие военачальники и... открою тебе тайну. там 99% бизнесмены, типа Ракшина
18:30:42 30-07-2025
Гость (14:54:16 30-07-2025) открою тебе тайну. там 99% бизнесмены, типа Ракшина... А я тебе не тайну, даже ИП НЕ получает ЗП так как не может заключить договор с самим собой, а речь именно о ЗП, следовательно речь именно о наёмных работниках с белой ЗП. А у президента например ЗП имеется. Давай дальше сам.
15:09:55 30-07-2025
Гость (13:37:39 30-07-2025) Да это все министры, топ менеджеры, высшие военачальники и... А дворник и продавец заслуживают зарплату выше миллиона?
15:37:52 30-07-2025
Гость (15:09:55 30-07-2025) А дворник и продавец заслуживают зарплату выше миллиона? ... А министр заслуживает? А топ-менеджер какого-то убыточного предприятия?
13:40:30 30-07-2025
А что по медианной зарплате слышно?
13:58:57 30-07-2025
Футболисты и артисты
14:14:23 30-07-2025
Не получают, а недоплачивают трудовому коллективу. Сам человек столько не заработает, даже с учётом своих вложений в свой бизнес. Поэтому пока им позволено пусть, скоро будет нельзя. Разрыв с населением огромный.
15:14:28 30-07-2025
Гость (14:14:23 30-07-2025) Не получают, а недоплачивают трудовому коллективу. Сам чело... А запретит кто? У нас частную собственность отменят?