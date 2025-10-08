"Ростелеком" обучает алтайских школьников цифровой грамотности

В Барнауле стартовал проект "Уроки Ростелекома" – серия занятий о современных технологиях и безопасном использовании интернета

"Уроки Ростелекома" в барнаульской школе / Фото: пресс-служба "Ростелекома"

В Барнауле запустили образовательный проект "Уроки Ростелекома", цель которого – повысить уровень цифровой грамотности среди школьников. Первой площадкой стала гимназия № 45, где 3 октября в восьмом классе прошел первый урок, посвященный истории связи в России.

Программа из девяти тематических занятий разработана так, что дать учащимся теоретические знания, необходимые для безопасного и эффективного использования современных технологий. Эксперты расскажут о технологиях связи, криптографии, искусственном интеллекте, информационной безопасности и социальной инженерии.

Ценной информацией со школьниками будут делиться сотрудники "Ростелекома" из Клуба амбассадоров компании, обладающие ораторским мастерством и навыками проведения занятий для подростковой аудитории.

«Знания об устройстве цифрового мира становятся для нынешнего поколения базовой потребностью. Проект формирует критическое мышление, учит принимать осознанные решения, оценивать риски. После такого обучения ребята уже не будут "слепыми пользователями" гаджетов, а будут знать, как все это устроено и функционирует на практике», – прокомментировала ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома", амбассадор проекта Полина Азмеева.

Так и по словам заместителя директора по учебной работе гимназии № 45, учителя информатики Натальи Жиронкиной, подобные занятия формируют интерес к науке, технологиям, инженерии.

«Ребятам также полезно узнать о возможностях искусственного интеллекта. Для повседневной жизни интересна тема "Игры и безопасность". А навыки по таким перспективным направлениям, как работа с данными и криптография, востребованы сегодня на рынке труда и могут пригодиться при выборе будущей профессии», – сказала Наталья Жиронкина.

Добавим, что в проекте "Ростелекома" задействованы 33 эксперта из 17 регионов страны. Организаторы также планируют создать онлайн-платформу, где пользователи смогут найти архив записей уроков, тематические статьи, викторины и розыгрыши призов.

