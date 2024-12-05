"Ростелеком" приглашает ИТ-журналистов и блогеров к участию в ежегодном конкурсе

Он пройдет на региональном и федеральном уровнях

05 декабря 2024, 14:10, ИА Амител erid: LjN8KHXv2

Картинка сгенерирована нейросетью "Ростелекома" / ai.rt.ru

"Ростелеком" объявил о начале приема заявок на XIV конкурс "Вместе в цифровое будущее", который проводит ежегодно. Цель – привлечь внимание региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

На конкурс принимают материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 29 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.

Предусмотрено пять основных номинаций:

Печатная пресса. Телевидение и видеоконтент в СМИ. Радио и подкасты. Интернет-СМИ. Социальные медиа.

А также три специальные: "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" – от Минцифры России, "Технологическая основа для умного дома" – от "Ростелекома" и "Киберриски в детской среде" – от Альянса по защите детей в цифровой среде.

"Мы рады, что конкурс для журналистов ежегодно становится значимой творческой площадкой для обмена опытом и распространения полезной информации. Материалы, подготовленные участниками конкурса и опубликованные в региональных СМИ и блогосфере, привлекают внимание широкой аудитории", – говорит вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома" Кира Кирюхина.Она считает, что для журналистов и блогеров, участвующих в конкурсе, особенно ценными являются личные и заочные встречи с ключевыми специалистами "Ростелекома" и представителями крупных ИТ-компаний.

Конкурс пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегический партнер конкурса – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Партнеры спецноминаций – Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

"Региональные журналисты играют важную образовательную роль в процессе цифровизации и помогают людям понять, как технологии влияют на их жизнь в регионах. Благодаря их работе читатели узнают о новых технологиях и возможностях, учатся защищать свои данные от мошенников в интернете", – считает советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева.По ее мнению, сейчас технологии быстро меняются, и важно, чтобы местные СМИ писали об ИТ. Минцифры помогает журналистам создавать актуальный контент.

Итоги регионального этапа конкурса "Ростелеком" подведет в мае 2025 года, федерального – в июле 2025 года. Победители федерального этапа – участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.

Хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: smi.rt.ru.

ПАО "Ростелеком"

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