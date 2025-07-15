НОВОСТИПроисшествия

Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток

Лишь за последние два месяца в регионе возбуждено более 25 уголовных дел по статье

15 июля 2025, 22:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава ГУМВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

"В последнее время мы ввели в практику за стойкую антикоррупционную позицию возвращать сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий", – сказал он.

Он отметил, что в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. Лишь за последние два месяца возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ ("Дача взятки"). Всего за первую половину 2025 года, по словам Речицкого, в регионе выявили 767 коррупционных преступлений, причем большинство из них – в сфере экономики. Пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.

Элен без ребят

22:45:53 15-07-2025

это какой- то стыд. исполнение закона за вознаграждение- как такое вообще возможно?! получается, что и домушникам можно компенсировать, если они не полезли в квартиру, не? автоугонщикам тоже. да уж... приехали. блюстители закона, кроме немаленькой зарплаты, получают деньги за то, что этот самый закон не нарушают.

Гость

23:44:35 15-07-2025

Элен без ребят (22:45:53 15-07-2025) это какой- то стыд. исполнение закона за вознаграждение- как... Зарплаты у них маленькие. Это печальный факт. Но соглашусь, что возмещение взятки это очень странно.

Гость

05:36:52 16-07-2025

Элен без ребят (22:45:53 15-07-2025) это какой- то стыд. исполнение закона за вознаграждение- как... Если компенсация идёт из кармана дающего взятку, то это отличный механизм борьбы с коррупцией!

Гость

09:00:26 16-07-2025

Гость (05:36:52 16-07-2025) Если компенсация идёт из кармана дающего взятку, то это отли... Так ведь дающий взятку и предлагал, получается полиц. деньги взял а дающего в тюрьму засадил.

гость

23:06:26 15-07-2025

Это, как вообще юристы трактуют?? Им зарплату из бюджета платят,

Гость

23:13:53 15-07-2025

Откуда в бюджете деньги на это? Или это из общака ?

Гость

01:34:22 16-07-2025

Гость (23:13:53 15-07-2025) Откуда в бюджете деньги на это? Или это из общака ?... На что надо деньги в бюджете всегда есть

Гость

08:11:14 16-07-2025

Гость (23:13:53 15-07-2025) Откуда в бюджете деньги на это? Или это из общака ?... скорее всего из экономии ФОТ, в полиции жесткий кадровый голод

Гость

08:20:15 16-07-2025

Гость (23:13:53 15-07-2025) Откуда в бюджете деньги на это? Или это из общака ?... Ну что тут неясно: взяли взяткодателя, деньги которые на взятку неслись отдали полицейским и далее ее (взятку) соответственно поделили согласно звания и срока службы.

Гость

05:28:31 16-07-2025

Так-то если изнасилованая бабёшка родит , то им тоже призовые будут платить?

Гость.

07:27:51 16-07-2025

Это как примерно в нулевые, когда чиновникам повысили зарплату, чтоб они не брали взятки.СУдя по материалам СМИ, это не помогло не всем чиновникам стать честными. Поможет ли полицейским.?

ППШариков

09:58:20 16-07-2025

"Если процесс нельзя победить, то его нужно возглавить" (с)

гость

10:52:46 16-07-2025

Сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались.........даже не анекдот, а паскудство

Гость

16:45:06 16-07-2025

Дурдом, пора валить отсюда.

