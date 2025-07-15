Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток

Лишь за последние два месяца в регионе возбуждено более 25 уголовных дел по статье

Сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава ГУМВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

"В последнее время мы ввели в практику за стойкую антикоррупционную позицию возвращать сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий", – сказал он.

Он отметил, что в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. Лишь за последние два месяца возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ ("Дача взятки"). Всего за первую половину 2025 года, по словам Речицкого, в регионе выявили 767 коррупционных преступлений, причем большинство из них – в сфере экономики. Пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.