Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток
15 июля 2025, 22:01, ИА Амител
Сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава ГУМВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
"В последнее время мы ввели в практику за стойкую антикоррупционную позицию возвращать сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий", – сказал он.
Он отметил, что в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. Лишь за последние два месяца возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ ("Дача взятки"). Всего за первую половину 2025 года, по словам Речицкого, в регионе выявили 767 коррупционных преступлений, причем большинство из них – в сфере экономики. Пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.
это какой- то стыд. исполнение закона за вознаграждение- как такое вообще возможно?! получается, что и домушникам можно компенсировать, если они не полезли в квартиру, не? автоугонщикам тоже. да уж... приехали. блюстители закона, кроме немаленькой зарплаты, получают деньги за то, что этот самый закон не нарушают.
Элен без ребят (22:45:53 15-07-2025) это какой- то стыд. исполнение закона за вознаграждение- как... Зарплаты у них маленькие. Это печальный факт. Но соглашусь, что возмещение взятки это очень странно.
Элен без ребят (22:45:53 15-07-2025) это какой- то стыд. исполнение закона за вознаграждение- как... Если компенсация идёт из кармана дающего взятку, то это отличный механизм борьбы с коррупцией!
Гость (05:36:52 16-07-2025) Если компенсация идёт из кармана дающего взятку, то это отли... Так ведь дающий взятку и предлагал, получается полиц. деньги взял а дающего в тюрьму засадил.
Это, как вообще юристы трактуют?? Им зарплату из бюджета платят,
Откуда в бюджете деньги на это? Или это из общака ?
Гость (23:13:53 15-07-2025) Откуда в бюджете деньги на это? Или это из общака ?... На что надо деньги в бюджете всегда есть
Гость (23:13:53 15-07-2025) Откуда в бюджете деньги на это? Или это из общака ?... скорее всего из экономии ФОТ, в полиции жесткий кадровый голод
Гость (23:13:53 15-07-2025) Откуда в бюджете деньги на это? Или это из общака ?... Ну что тут неясно: взяли взяткодателя, деньги которые на взятку неслись отдали полицейским и далее ее (взятку) соответственно поделили согласно звания и срока службы.
Так-то если изнасилованая бабёшка родит , то им тоже призовые будут платить?
Это как примерно в нулевые, когда чиновникам повысили зарплату, чтоб они не брали взятки.СУдя по материалам СМИ, это не помогло не всем чиновникам стать честными. Поможет ли полицейским.?
"Если процесс нельзя победить, то его нужно возглавить" (с)
Сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались.........даже не анекдот, а паскудство
Дурдом, пора валить отсюда.