"Росводоканал Барнаул" разыгрывает 20 сертификатов для горожан

Для участия в акции нужно подключиться к электронным квитанциям

Акция "Росводоканал Барнаул" / Фото: Аурика Митеску / пресс-служба компании

"Росводоканал Барнаул" запускает акцию "Счастливая подписка", в рамках которой 20 абонентов смогут выиграть подарочные сертификаты в гипермаркет цифровой, бытовой техники и электроинструментов номиналом 3000 рублей каждый.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо выполнить два условия:

Оформить подписку на электронные квитанции в период с 1 по 31 октября 2025 года любым удобным способом: через сайт "Росводоканал Барнаул", обратившись в контакт-центр по телефонам 50-01-01 или 20-22-00 либо лично в центре обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116. Своевременно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения до 10 ноября 2025 года. Абоненты с задолженностью к участию в розыгрыше не допускаются.

«Электронные квитанции – это современный и удобный инструмент, который позволяет нашим потребителям комфортно взаимодействовать с водоканалом. Цифровая квитанция приходит быстрее, не потеряется и не испортится, данные в ней надежно защищены – только сам абонент может прочитать содержащуюся в ней информацию», – отметила начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

Она также подчеркнула, что отказ от бумажной квитанции позволяет сделать вклад в охрану окружающей среды. Если все 730 тысяч клиентов "Росводоканал Барнаул" перейдут на цифровые счета, за год удастся сохранить свыше тысячи деревьев.

«Многие жители Барнаула уже оценили такой способ. Приглашаем абонентов, которые до сих пор пользуются бумажными квитанциями, присоединиться к нашей акции и получить ценные подарки», – добавила Наталья Семикрас.

Розыгрыш 20 подарочных сертификатов состоится в ноябре 2025 года. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.

В акции могут участвовать жители частного сектора Барнаула, домов с непосредственной формой управления и дома на прямых расчетах, не имеющие задолженности перед предприятием на момент розыгрыша и оформившие подписку на электронные квитанции в период проведения акции с 1 по 31 октября 2025 года. Участие открыто только для абонентов, соответствующих этим условиям.

Информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте "Росводоканал Барнаул". Дата проведения розыгрыша – 11–15 ноября 2025 года.

