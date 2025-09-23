Волонтеры барнаульского водоканала провели масштабную уборку ленточного бора

Цель инициативы – объединить усилия сотрудников, партнеров и жителей города в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду

Участники "ЭКОВолны" / Фото: Аурика Митеску

В барнаульском ленточном бору прошла акция "ЭКОВолна РВК 2.0", организованная группой компаний "Росводоканал". Масштабное экологическое мероприятие объединило усилия сотрудников предприятия, партнеров и местных жителей, для того чтобы сделать город чище и безопаснее. В акции приняли участие 48 человек, среди которых волонтеры "Росводоканал Барнаул", студенты Алтайского транспортного техникума и Колледжа агропромышленных технологий.

Мероприятие прошло в формате экологического квеста. Команды не только соревновались в скорости сбора мусора, но и в его сортировке. А еще – решали экологические викторины.

«"Росводоканал" активно развивает волонтерскую деятельность и поддерживает экологические инициативы. "ЭКОВолна" – проект, который вышел за рамки просто уборки территории. Для нас это действенный инструмент экологического просвещения. Мы уверены, что акция станет доброй традицией и будет приносить реальную пользу нашему городу», – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

"ЭКОВолна" / Фото: Аурика Митеску

Волонтеры очистили участок реликтового бора, собрав и отправив на мусорный полигон 1511 кг отходов – на 500 кг больше, чем в прошлом году. Среди мусора были пластиковые и стеклянные бутылки, упаковка из полиэтилена и другие бытовые отходы.

Директор по персоналу "Росводоканал Барнаул" Елена Кулешова подчеркнула, что экология и бережное отношение к природным ресурсам – основа профессиональной деятельности водоканала. Ежедневно сотрудники компании работают над тем, чтобы горожане получали чистую воду, и эта акция – продолжение работы и социальной ответственности.

Проект "ЭКОВолна РВК" запустили впервые в 2024 году в Оренбурге и с тех пор он охватил все города присутствия группы компаний "Росводоканал". Главная цель акции – очистка природных объектов и формирование культуры ответственного потребления ресурсов у населения.

Экологические акции и благотворительность – важная часть корпоративной культуры барнаульского водоканала. Волонтеры предприятия не только регулярно очищают леса и берега рек от мусора, но и оказывают помощь животным в приютах, поддерживают сирот и нуждающиеся семьи. Недавно волонтеры Совета молодых специалистов "Росводоканал Барнаул" передали несколько коробок со школьными принадлежностями в благотворительный фонд "Облака". Сотрудники предприятия собрали материалы для учебы и творчества для семей Алтайского края, которые оказались в трудной ситуации.

