"Русские витязи" в последний раз пролетели над Барнаулом. Видео

В день 295-летия краевой столицы истребители показали грандиозное авиашоу

01 сентября 2025, 12:57, ИА Амител

1 сентября из Барнаула улетела авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи". В честь 295-летия краевой столицы, который она отпраздновала 30 августа, истребители Су-30СМ представили показательное выступление над акваторией Оби.

В своем Telegram-канале экипаж анонсировал "прощальный" полет над Барнаулом, призвав его жителей посмотреть в небо.

«Смотрим в небо, любимый город Б», – сообщили "Русские витязи".

В комментариях к посту барнаульцы поблагодарили экипаж и написали, что ждут "Витязей" снова.

"Мы ждем вас снова! И говорим лишь только "до свидания"

"Спасибо! В добрый путь!"

"Счастливого пути вам!"

"Возвращайтесь скорее! Ждем!"

"До новых встреч!"

Напомним, в День города десятки тысяч барнаульцев собрались на берегу реки, чтобы увидеть потрясающие трюки и маневры истребителей, почувствовать мощь их двигателей и ощутить дух авиации. Если вы пропустили грандиозное авиашоу 30 августа или хотите вспомнить, как это было, посмотрите наш большой фоторепортаж.

"Русские витязи" – первая в мире авиагруппа, выполняющая пилотаж на тяжелых истребителях. Все самолеты, на которых проходят выступления, являются серийными образцами. До 2006 года команда была единственной в мире, выполнявшей групповой высший пилотаж на многоцелевых истребителях класса "тяжелый истребитель".