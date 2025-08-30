Мощь в небесах. Как "Русские витязи" поздравили Барнаул с 295-летием

Смотрите наш фоторепортаж с этого оглушающе красивого события

30 августа 2025, 20:00, ИА Амител

Шоу "Русских витязей" на 295-летие Барнаула / Фото: Алина Богомолова / amic.ru, мэрия города

В Барнауле 30 августа состоялся яркий и запоминающийся момент празднования 295-летия города – авиационное шоу с участием знаменитой пилотажной группы "Русские витязи". В этом году горожане снова смогли насладиться зрелищем высококлассного пилотажа, который прошел над акваторией Оби в районе Нового моста. Десятки тысяч барнаульцев собрались на берегу реки, чтобы увидеть потрясающие трюки и маневры истребителей, почувствовать мощь их двигателей и ощутить дух авиации. Также выступление посмотрели губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк.

За 30 минут летчики продемонстрировали лучшие фигуры высшего пилотажа, среди которых петля Нестерова, косые петли, синхронные бочки, бочка группой, отстрел тепловых ловушек при роспуске ведомых и, конечно же, мощнейший встречный и одиночный пилотаж.

В этом году для выступления прилетели шесть многоцелевых истребителей Су-30СМ, которые продемонстрировали зрителям групповой пилотаж на высшем уровне. Маневры пилотов были выполнены с точностью и синхронностью, что снова впечатлило жителей Барнаула.

"Русские витязи" – первая в мире группа, выполняющая групповой пилотаж на тяжелых истребителях. Все самолеты, на которых проходят выступления, являются серийными образцами. До 2006 года команда была единственной в мире, выполнявшей групповой высший пилотаж на многоцелевых истребителях класса "тяжелый истребитель".

Напомним, что в прошлом году "Витязи" также поздравили город с 294-летием, продемонстрировав зрелищные фигуры в воздухе.