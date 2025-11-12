С душой и при свечах. В барнаульском ресторане "КуКу Экспресс" пройдет вечер живой поэзии

В программе – стихи Саши Малыгиной и Артема Деревянкина

12 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

"КуКу Экспресс" / Фото: Александр Хохлов

16 ноября 2025 года в рамках нового поэтического проекта "Порция Поэзии" в Барнауле состоится первый творческий вечер, который откроет цикл поэтических встреч с участием современных алтайских авторов. Вечер пройдет в культурном пространстве ресторана "КуКу Экспресс" (пр. Калинина, 1а, цокольный этаж) в уютной камерной атмосфере. Начало – в 17:00. Вход свободный.

О проекте

«В рамках проекта "Порция Поэзии" мы планируем провести несколько поэтических вечеров, на которых современные алтайские поэты, признанные не только на малой родине, но и далеко за ее пределами, будут читать стихи в камерной душевной обстановке, и мы с радостью приглашаем всех любителей хорошей литературы к нам в гости», – рассказывает владелец ресторана "КуКу", поэт Александр Хохлов.

Интерьер ресторана украсят инсталляцией, посвященной проекту. На "летающих" страницах разместят стихотворения авторов и информацию о них. Вечер пройдет в формате квартирника при свечах без еды и напитков, зрители разместятся амфитеатром перед импровизированной сценой.

"Порция Поэзии" в "КуКу Экспресс" / Фото: Александр Хохлов

Об авторах

В этот день барнаульцы смогут познакомиться с лирикой двух известных поэтов региона – Саши Малыгиной и Артема Деревянкина. Оба хорошо знакомы любителям поэзии не только в Алтайском крае, но и за его пределами. Авторы представят свои стихи, делая акцент на глубокие и тонкие переживания, связанные с родным краем и личными размышлениями о жизни.

Саша Малыгина – поэт, редактор отдела поэзии журнала "Алтай". Родилась и живет в Барнауле. Окончила филологический факультет Алтайского госуниверситета. Является членом Союза писателей России, основателем молодежного литературного проекта "Чтиво". Руководит Советом молодых литераторов Алтайского края и литературной мастерской "Ижица". Лауреат ряда литературных премий. Автор шести поэтических книг.



Артем Деревянкин – поэт и лауреат Малой Пушкинской премии. Родился в 1987 году в Барнауле. Окончил исторический факультет Алтайской государственной педагогической академии. Стихи пишет с детства. Принимал участие в нескольких краевых и всероссийских семинарах молодых писателей. Публиковался в таких журналах, как "День и ночь", "Алтай", "Барнаул", "Бийский вестник" и многих других. Автор четырех поэтических книг. Член Союза писателей России, активно участвует в литературных семинарах и встречах. Живет в Барнауле.

Для записи на мероприятие звоните по телефону: +7-903-957-36-53. Количество мест ограничено.

Афиша предоставлена организаторами

Возрастное ограничение 12+