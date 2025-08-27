С матери российской порноактрисы, получающей миллионы долларов, требуют долг в 100 тысяч

В 2021 году женщина проиграла суд банку по делу о кредите на холодильник

27 августа 2025, 13:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26-летняя россиянка Дарья, известная в порнографической индустрии под именем Sweetie Fox, считается одной из самых популярных в мире и зарабатывает миллионы долларов, однако ее мать в Каменске-Уральском оказалась должницей на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Девушка живет за границей и активно путешествует, публикуя фото из Таиланда, Турции и Японии.

«Тем временем у родителей Дарьи на Урале ситуация иная. Пенсионеры держали птичью ферму, но после жалоб соседа и судебных тяжб хозяйство закрыли. Тот же сосед подал иск за оскорбительное слово, сказанное отцом девушки. В 2021 году мать проиграла суд банку по делу о кредите на холодильник», – говорится в сообщении.

Сегодня долг матери Дарьи превышает 100 тысяч рублей, он не выплачивается около года. В отношении женщины возбуждено исполнительное производство.