С матери российской порноактрисы, получающей миллионы долларов, требуют долг в 100 тысяч
В 2021 году женщина проиграла суд банку по делу о кредите на холодильник
27 августа 2025, 13:50, ИА Амител
26-летняя россиянка Дарья, известная в порнографической индустрии под именем Sweetie Fox, считается одной из самых популярных в мире и зарабатывает миллионы долларов, однако ее мать в Каменске-Уральском оказалась должницей на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Девушка живет за границей и активно путешествует, публикуя фото из Таиланда, Турции и Японии.
«Тем временем у родителей Дарьи на Урале ситуация иная. Пенсионеры держали птичью ферму, но после жалоб соседа и судебных тяжб хозяйство закрыли. Тот же сосед подал иск за оскорбительное слово, сказанное отцом девушки. В 2021 году мать проиграла суд банку по делу о кредите на холодильник», – говорится в сообщении.
Сегодня долг матери Дарьи превышает 100 тысяч рублей, он не выплачивается около года. В отношении женщины возбуждено исполнительное производство.
13:56:44 27-08-2025
если они прекратили общение с такой дочерью, то просто мое уважение. в противном случае- не понимаю почему так происходит и почему звезда- кормилица не может купить родителям холодильник.
13:56:46 27-08-2025
Скинемся на холодильник?
14:05:26 27-08-2025
если бы у меня была такая дочь, я бы застрелился
14:17:05 27-08-2025
Почему эту простигоспади Дарью не лишили российского гражданства? Она же дискредитирует всё что можно. Или раз в политику не лезет - то и всё равно?
14:49:18 27-08-2025
Гость (14:17:05 27-08-2025) Почему эту простигоспади Дарью не лишили российского граждан... То, что она не лезет в политику, это и показательно. Она просто всея невинность по сравнению с этой вашей политикой.
14:44:35 27-08-2025
В комментариях все такие высоконравственные собрались)) человек взрослый имеет право заниматься тем, чем хочет. Она что убила кого-то? К тому неизвестно, как родители к ней относились с детства
14:50:46 27-08-2025
А Дашка клёвая. ))
22:18:37 27-08-2025
Гость (14:50:46 27-08-2025) А Дашка клёвая. ))... )))) Женись)))
15:00:17 27-08-2025
а причем тут дочь вообще?
15:03:47 27-08-2025
Посмотрел кино. Ничо так, прикольное. Спасибо за рекомендации